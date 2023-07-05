يمني قتل عمته فقتله والده وتناثرت الجثث

في جريمة عائلية مروعة، أقدم شاب يمني على قتل والده وشقيقه وعمته، وإصابة شقيقه الآخر، في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة، شرقي البلاد، وسط تنام مروّع لجرائم العنف الأسري.

وفي التفاصيل، ذكرت مصادر محلية أن شابا يدعى عرفات مبارك الخبش الباراسي، أقدم على قتل والده وشقيقه وعمته، وأصاب شقيقه الآخر، في منطقة العوجاء صدر باراس، التابعة لمديرية الصعيد.

في حين ذكرت رواية ثانية، أن الشاب عرفات مبارك، أقدم على قتل عمته، ما دفع الأب "مبارك" إلى قتل نجله الجاني، ما أثار غضب نجله الآخر المدعو "حسين" ليقوم بقتل والده، ويصيب شقيقه الأصغر بجروح.

وفي الروايتين، راح ضحية الواقعة المأساوية ثلاثة قتلى بينهم امرأة، وإصابة رابع، جميعهم من أسرة واحدة.

ولم تشر المصادر إلى أسباب الجريمة المروعة، غير أن مراقبين أرجعوا هذه الجريمة وغيرها من جرائم العنف الأسري التي شهدتها عدد من المحافظات اليمنية خلال السنوات الماضية إلى خروج مرتكبيها عن حالة الوعي الإرادي، والتي غالبا ما تكون ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة.