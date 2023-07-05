الشارقة سفير الثقافة العربية في أكبر حدث عالمي متخصص بالمكتبات

بحثت هيئة الشارقة للكتاب، الممثل الوحيد للثقافة العربية في دورة العام الجاري من المؤتمر والمعرض السنوي لجمعية المكتبات الأميركية، سبل بناء وتعزيز الشراكات مع خبراء قطاع المكتبات العالميين لمواكبة التحولات وترسيخ مرونة القطاع، وضمان النمو المستدام لجميع المكتبات في الإمارات والمنطقة العربية والعالم.

ويعد المؤتمر الحدث المتخصص في قطاع المكتبات الأكبر من نوعه في العالم، والذي نظم في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية أخيراً، وجمع نخبة من أمناء المكتبات والكتّاب والناشرين والعارضين والمعلمين.

والتقى الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب ورئيس الوفد المشارك في الحدث أحمد بن ركاض العامري، مدير جمعية المكتبات الأميركية تريسي هول، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما التقى رئيسة مكتبة الكونغرس الأميركية الدكتورة كارلا هايدن، لمناقشة فرص التعاون والاستفادة من مكانة الشارقة مدينة عالمية للمعرفة والثقافة وجهودها الواعية في تنشيط دور المكتبات.

وأشادت الدكتورة هايدن بجهود الشارقة في تمثيل الحضارة العربية والإسلامية في كبريات المحافل والفعاليات الثقافية، وإسهاماتها في تعريف شعوب العالم بالثقافة العربية.

كما شارك أعضاء وفد هيئة الشارقة للكتاب في عدد من جلسات المؤتمر متحدثين رسميين، وناقشوا موضوعات متنوعة، منها استراتيجيات البيانات المترابطة في المكتبات، وريادة الأعمال، وتطوير مكتبات قادرة على تلبية احتياجات الطلاب، وبناء قدرات المستقبل.

والتقى وفد الهيئة أيضاً مجموعة من الناشرين الأميركيين والدوليين المشاركين في الحدث لبحث فرص التعاون في الترجمة، واطلع على أحدث التجارب والابتكارات في صناعة وإدارة المكتبات ومحركات البحث، كما استعرض المزايا التي تقدمها هيئة الشارقة للكتاب، لدعم حضور الكتاب العربي في أسواق النشر الدولية.

وبحث وفد الهيئة مع نخبة من الناشرين المشاركين في المؤتمر، مبادرات وفعاليات الشارقة على مدى العام، وتفاصيل المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، إلى جانب إطلاعهم على المزايا التي توفرها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر التي تعد أول منطقة حرة مخصصة للنشر في العالم

وقال أحمد العامري: «تحرص هيئة الشارقة للكتاب على المشاركة في هذا الحدث السنوي لدوره الرئيس في توفير منصة عالمية تجمع نخبة من كبار العاملين في قطاع المكتبات والمؤسسات المعرفية وصناعة النشر، بهدف حشد جهودهم الرامية إلى ترسيخ تماسكهم وترابطهم وتركيزهم على المستقبل لتحقيق أهدافهم المشتركة». من جانبها قالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة إيمان بوشليبي: «خلال السنوات القليلة الماضية، شهدت المكتبات مزيداً من الاهتمام والاستثمارات، ليس في الشارقة فقط، وإنما في أنحاء العالم، ما يعكس الرغبة في تكريس دور هذه المؤسسات الاجتماعية الثقافية الحيوية. وتتمثل مسؤوليتنا الأولى كخبراء في عالم المكتبات في الاستمرار في تعزيز مكانة المكتبات في مسار نهضة مجتمعاتنا».

قصص نجاح

قال مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني: «نحرص على التعلم من الدروس المستفادة وقصص النجاح وأفضل الممارسات، وأحدث الدراسات المتعلقة بتحول الصناعة والرؤى البناءة حول فرص التنمية والتطوير التي تعرفنا عليها في هذا الحدث العالمي، وتطبيقها في الشارقة، إذ كانت لقاءاتنا ونقاشاتنا مع المشاركين بناءة ومثمرة». وأضاف: «شهدنا اهتماماً كبيراً باستخدام المنصات والخدمات وفرص التوسع الإقليمي التي تقدمها الشارقة، وهيئة الشارقة للكتاب لقطاع النشر ومنظومة المكتبات. وأبدى المشاركون سعادتهم وحماسهم للمشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب في نوفمبر المقبل لاستكشاف هذه الآفاق».

• أحمد العامري: «منصّة عالمية تجمع نخبة من كبار العاملين في قطاع المكتبات والمؤسسات المعرفية وصناعة النشر».

• إيمان بوشليبي: «مسؤوليتنا كخبراء في المكتبات هي الاستمرار في تعزيز مكانتها في مسار نهضة مجتمعاتنا».