«حاثة غريبة» في طائرة تحصد ملايين المشاهدات عالميا «فيديو»

حقق فيديو نشرته مسافرة على متن إحدى الخطوط الجوية، ملايين المشاهدات على تطبيق «تيك توك»، وفق ما ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية و«سكاي نيوز».

ووصفت التعليقات الصحافية الامر بـ «واقعة غريبة» حدثت لراكبة على متن طائرة، مشيرة إلى إن «خلع الأحذية والجوارب أثناء رحلات الطيران أمر غير محبذ، لكن عندما يصل الأمر إلى حد ظهور قدم في مساحتك الشخصية، يصبح الأمر أسوأ بكثير».

الراكبة المصدومة لم يكن امامها عندما احست بقدم تلامس ساقها إلا أن وثقت الحادثة بهاتفها المحمول.

ونشرت الراكبة على حسابها في «تيك توك» فيديو يظهر صدمتها مما حصل، بعدما تمكن الراكب من الوصول إلى «مساحتها الشخصية» داخل المقصورة، قائلة: «مستحيل أن يقوم الناس بأمر كهذا.. أنا مصدومة».

وحصد المقطع نحو 30 مليون مشاهدة منذ مشاركته قبل 4 أيام فقط، فيما أبدى الناس غضبهم من الواقعة.

وقال أحد المعلقين: «أعتقد أنني كنت سأسكب الشاي الساخن على قدميه، حتى يدرك أنه تجاوز منطقة جلوسه».

One solid foot stomp would do the job 🦶



🎥 teatinz | IG pic.twitter.com/2ql3XOcwzV