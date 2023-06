دبي نابضة بالحياة والفعاليات الاستثنائية في العيد

تستعد دبي، لنشر الفرح والمرح على مدار ثمانية أيام ضمن احتفالات "العيد في دبي" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مستوى المدينة في الفترة من 28 يونيو حتى 6 يوليو، والتي تتضمن الكثير من الفعاليات الترفيهية والحفلات، وعروض ألعاب نارية مذهلة، وأنشطة لاتُفوّت وعروض تسوق مغرية في مراكز التسوق، والعديد من السحوبات والجوائز القيّمة، إضافة إلى النزهات العائلية في عالم مدهش. وتتزامن احتفالات عيد الأضحى مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ "مفاجآت صيف دبي"، لتكون بداية مثالية لموسم صيفي رائع في المدينة.

حفلات وعروض موسيقية

تستعد دبي لعطلة نهاية أسبوع رائعة في العيد مليئة بالعروض والحفلات الموسيقية الاستثنائية، منها الحفل الموسيقي الرائع الذي سيحييه المطربان الشهيران على مستوى الوطن العربي حسين الجسمي وكاظم الساهر. حيث سيقام الحفل في كوكاكولا أرينا في 1 يوليو، ويبدأ العرض في الساعة 9 مساءً.

وفي مساء اليوم التالي 2 يوليو، وفي المكان نفسه، ولليلة واحدة أيضاً، ترّحب دبي بالفنان الأسطوري والأيقونة السعودية محمد عبده، حيث سيعتلي "فنان العرب" خشبة المسرح في كوكاكولا أرينا لإحياء حفلة لا تُنسى في العيد في الساعة8 مساءً.

عشاق الكوميديا

ولن يرغب عشاق الكوميديا في تفويت مشاهدة الممثلين الكوميديين البريطانيين روب بيكيت وجوش ويديكومب في دبي أوبرا في 3 يوليو، وهما يقدّمان عرضاً حياً لمدونتهم الصوتية الشهيرة Parenting Hell، حيث يناقش الإثنان الأوقات الجميلة والصعبة في تربية الأبناء

ألعاب النارية

تُعد "دبي باركس آند ريزورتس" الوجهة المفضلة للعائلات، والمكان المثالي لمشاهدة عروض الألعاب النارية الاحتفالية خلال إجازة عيد الأضحى، مع خمس ليالٍ من عروض الألعاب النارية الرائعة التي ستبدأ في الساعة 9 مساءً، من يوم 27 يونيو حتى 1 يوليو.

ويمكنكم أيضاً التوجه إلى دبي فستيفال سيتي لمشاهدة الألعاب النارية وهي تضيء سماء دبي في الساعة 9 مساءً من اليوم الثاني لعيد الأضحى الموافق 29 يونيو. كما سيُقام عرض الإضاءة والليزر "IMAGINE" الرائع يومياً بدأ من 28 يونيو.

فعاليات ومراكز تسوّق

ستنبض مراكز التسوق في المدينة بالحياة في عيد الأضحى، مع الكثير من الفعاليات الترفيهية التي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها، حيث يستضيف ميركاتو مول عرض السيرك "Circus Fiesta" يومياً من 28 يونيو حتى 9 يوليو، والذي يقدّم عروضاً وأنشطة مناسبة لجميع أفراد العائلة. كما أنه ومقابل كل 200 درهم يتم إنفاقها، يحصل المتسوق على فرصة للدخول في السحب للفوز بجائزة خاصة وهي سيارة كاديلاك إسكاليد بقيمة 491,000 درهم.

أما عشّاق الأبطال الخارقين، فندعوهم للذهاب إلى "نخيل مول"، تتسنى لهم فرصة لقاء أبطالهم المفضلين سوبرمان وباتمان ووندر ومان وذا فلاش من فرقة Justice League، وذلك كل يوم من الساعة 2 ظهرا حتى 10 مساءً، من 29 يونيو حتى 28 يوليو.

كما توجد مفاجأة جميلة لمحبي سلسلة باتمان Batman: Legends of the Dark Knight في ابن بطوطة مول، وتحديداً في ردهتي الهند ومصر، وهي فرصة رائعة لعيش تجارب تفاعلية للواقع الافتراضي وحضور ورش عمل ولقاءات، وغيرها الكثير، خلال الفترة من 29 يونيو حتى 29 يوليو، يومياً من الساعة 2 ظهراً حتى 10 مساءً.

وتُعد مراكز التسوق في دبي المكان المثالي أيضاً للاستمتاع بالعروض التي تقدمها الفرق الإماراتية التراثية، حيث تُقدم العروض ابتداءً من الساعة 4 عصرا في سيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول في اليومين الأول والثاني من العيد، وسيتي سنتر ديرة، ونخيل مول، وسيركل مول، وذا أوتلت فيليدج وفستيفال بلازا مول في ثاني وثالث أيام العيد.

كونوا جزءًا من الاحتفالات المثيرة في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمفاجآت صيف دبي يومي 29 و30 يونيو، والتي ستقام في ابن بطوطة مول وسيتي سنتر مردف. يمكنكم الاستمتاع بمجموعة متنوعة من العروض الترفيهية الحية وعروض الرقص المبهجة والموسيقيين اللامعين كل يوم من الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءً. سمكن للزوار مشاهدة عروض رقص استثنائية من قبل فنانين مشهورين من Urban Crew من America's Got Talent وعرض Magical Most. استمتعوا بأجواء موسيقية تقدمها دي جي ميشيل (DJ Michelle)، والتي تعد أصغر دي جي في دبي. كما يمكنكمالاستمتاع بألحان المغنية الإماراتية الصاعدة Not So Human. بالإضافة سيبهر الفنانان المحبوبان عزيز مركي وكونور ماينارد الجمهور بأداء مسرحي رائع.

عروض التسوق الترويجية

تُعد إجازة العيد أيضاً الوقت المثالي للاستفادة من العديد من التخفيضات والعروض الخاصة في مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة، حيث تقدم المتاجر عروضاً مذهلة من 29 يونيو حتى 9 يوليو، والتي تشمل الملابس والأحذية والإكسسوارات والعطور والديكور المنزلي والإلكترونيات، مع تخفيضات تصل إلى 75% من الأسعار المعتادة.

وعند الشراء باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الخصم من فيزا والمرتبطة بتطبيق Skywards Everyday، خلال الفترة من 28 يونيو حتى 5 يوليو، فستكون لديكم فرصة لربح نقاط إضافية أيضاً من سكاي واردز طيران الإمارات، حيث يمكنك كسب خمسة أميال مقابل كل 3 دراهم تنفقها على التسوق والمطاعم والمقاهي ومراكز التجميل والصحة لدى الشركاء المشاركين، أو خمسة أميال مقابل كل 5 دراهم تنفقها على منتجات البقالة والمنتجات الصيدلية.

ويكمن الآن الاستفادة من شراء المجوهرات خلال إجازة عيد الأضحى مع عروض مجوهرات مدينة الذهب. حيث ستقدم المتاجر المشاركة ضمن حملة مجموعة دبي للمجوهرات البالغ عددها 150 متجراً تخفيضات تصل إلى 75% على قطع الألماس واللؤلؤ، وتصل إلى 50% على الذهب، بالإضافة إلى العديد من القطع الحصرية للعيد، والتي تتضمن عملات ذهبية مجانية. كما سيدخل المتسوقون في سحوبات على كل 1,000 درهم ينفقونها، مع فرصة الحصول على جوائز تصل قيمتها إلى 100 ألف درهم.

عروض الإقامة

أصبح قضاء العطلة في دبي أكثر جاذبية من أي وقت مضى، مع العروض المذهلة التي تقدّمها العديد من الفنادق للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم كل من فندق حصن حتا، وفندق أوشن فيو، وفندق جي إيه ذا ريزورت تخفيضات تصل إلى 40% على أسعار الغرف، مع إمكانية استرداد مالي يصل إلى 200 درهم، وغيرها الكثير، بالإضافة إلى استقبال الأطفال مجاناً.

أو يمكنكم قضاء العطلة في فندق العنوان بوليفارد دبي، أو العنوان دبي مارينا، أو العنوان دبي مول، أو فيدا داون تاون دبي، حيث يمكن لطفلين كحد أقصى تحت سن 12 مشاركة الغرفة مع والديهم بدون رسوم إضافية، وتناول الطعام مجاناً مع الكبار والاستمتاع بالدخول المجاني إلى نادي الأطفال.

ويمكن للأطفال في فندق ريتز كارلتون دبي، الإقامة وتناول الطعام مجاناً ليس فقط خلال عطلة العيد، ولكن طوال فصل الصيف، وإلى غاية 30 سبتمبر، وذلك عند حجز نفس خيارات وجبات الوالدين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

جوائز وسحوبات

تأتي مع العيد فرصٌ كبيرة للفوز بجوائز قيّمة، وسيحصل فائز واحد على 500 ألف درهم نقداً، بعد دخول السحب عن طريق إنفاق 10 دراهم فقط على تطبيق Idealz أو على موقع Idealz.com. ويمكنكم متابعة السحب المباشر في أول أيام العيد للإعلان عن الفائز.

كما تُجري مجموعة مراكز التسوق في دبي سحوبات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكل ما عليكم فعله هو إنفاق 200 درهم في أحد المراكز التجارية الـ 18 المشاركة

تجارب الطهي

جميع الزوار على موعد مع تجارب طهي رائعة في عيد الأضحى المبارك حيث يمكنهم الاختيار من مجموعة واسعة من العروض من 20 مطعمًا. تقدم هذه المطاعم الشهيرة وجبات شهية مصحوبة بصفقات لا تفوت. ومن ضمن هذه المجموعة كبيرة من المطاعم المميزة ووجهات تذوق شهيرة.

دبي باركس آند ريزورتس

أضافت هذه المدينة الترفيهية المفضلة لدى الكثيرين المزيد من وسائل الترفيه لعيد الأضحى المبارك، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بحفل "موكب دينو" اليومي عند زيارة موشنجيت دبي، أو منتجع ليجولاند دبي، أو نيون جالاكسي في الفترة من 27 يونيو حتى 1 يوليو، في الساعة 8 مساءً، فضلاً عن عرض الألعاب النارية في تمام الساعة 9 مساءً. وتتوفر في المدينة الترفيهية العديد من العروض لتناول الطعام في مجمّع ريفرلاند دبي، ومن بينها عرض العائلة الصيفي بقيمة 149 درهماً في فيفا ريستورنتي، وتقديم الطعام مجاناً للأطفال في مطعم الماشوّه لجميع حاملي التذكرة السنوية.

عالم مدهش

يمكنكم الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية الرائعة بزيارة عالم مدهش، والذي يفتح أبوابه خلال عيد الأضحى المبارك في مركز دبي التجاري العالمي، مع إضافات جديدة ومشوقة لعام 2023 مستوحى تصميمها من فصول السنة ستبهر الصغار.

ويمكنكم أيضاً البحث عن مدهش ودانة في جميع أنحاء المدينة، حيث ستعرض إضاءة عيد الأضحى الشخصيات على جسر المستقبل، كما ستظهر الشخصيات في أماكن ووجهات أخرى في جميع أنحاء دبي.