قصر فرساي يفتح جناح الملكة ماري أنطوانيت للجمهور

من المقرر أن يتيح قصر فرساي الذي يحتفل هذا العام بالذكرى المئوية الرابعة لتأسيسه، للجمهور في الـ27 الجاري، زيارة الجناح الخاص العائد لماري أنطوانيت، وهو من أكثر مساحات القصر السرية والراقية، إذ كانت الملكة تقصد هذا «الملجأ» المكرّس لخصوصيتها بعيداً عن الحشود، قبل أن تُعتقل خلال الثورة الفرنسية.

وخضع الجناح الذي كانت الملكة تستريح فيه وتستقبل أبناءها والمقربين من أصدقائها، لتجديد بعد 10 سنوات من البحوث وأعمال الترميم.

وقالت مديرة القصر كاترين بيغار، إن «هذه القاعات المُجَدّدة توفر فهماً جديداً للتاريخ مع التباين بين الحياة العامة والخاصة للملكة، إضافة إلى آداب السلوك وعلاقاتها الشخصية، في ما يشكّل خلاصة مذهلة للتاريخ في بضعة أمتار مربعة»