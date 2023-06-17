7 ملامح تُميز «مفاجآت صيف دبي 2023»

حافلة بالعديد من العروض الترفيهية، وتجارب التسوق الفريدة، والأنشطة العائلية.. تنطلق قريباً فعاليات الحدث السنوي «مفاجآت صيف دبي» التي تقدم لسكان المدينة وزوارها تجربة لا تُنسى خلال فصل الصيف، ومن المتوقع انطلاق الفعاليات في الفترة من 29 يونيو حتى الثالث من سبتمبر المقبل.

وفي دورتها الـ26، تركز المفاجآت على سبعة عناصر أساسية لتوفير تجربة ممتعة لا تُنسى لسكان وزوار المدينة:

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