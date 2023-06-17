3400 طالب في «فسحة دبي للتصميم»

أطلق معهد دبي للتصميم والابتكار، الجامعة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجالات التصميم والابتكار، النسخة السابعة من المسابقة السنوية «مشروع فسحة التصميم»، بمشاركة أكثر من 3400 طالب من 189 مدرسة، بزيادة 36% مقارنة بنسبة المشاركة في العام الماضي، كما ارتفع عدد المدارس المشاركة بنسبة تزيد على 70%، ما يدل على مكانة المسابقة المرموقة.

وتفاعل الطلاب مع التحديات التي وضعتها الهيئات والمؤسسات الرائدة في الدولة مثل وزارة التغير المناخي والبيئة، وموانئ دبي العالمية، ونستله، وسامسونغ، وسكاي نيوز عربية، والجامعة الأميركية في الشارقة، حيث اجتمعت الفرق المرشحة من 48 مدرسة في دولة الإمارات والأردن وعمان والهند في الفترة من 3 إلى 4 يونيو لتقديم حلولها المتميزة والمبتكرة أمام لجنة مختارة من روّاد القطاع ذوي الخبرة من الجهات المعنية.

يُعد «مشروع فسحة التصميم» مسابقة استثنائية في مجال التصميم والابتكار، وقد تم إطلاقها في عام 2017 بهدف تطوير مهارات التصميم وتوجيه التفكير المستقبلي لإعداد وتأهيل شباب اليوم لوظائف المستقبل. تناقش التحديات التي أعدتها الجهات المشاركة، قضايا مهمة في مجال الاستدامة والغذاء ووسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية كبار السن.

وقال رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، محمد عبدالله: «التزامنا بنشر وتعليم ثقافة التفكير التصميمي يمتد إلى جميع الشباب الذين يرغبون في المساهمة في بناء عالم مبتكر ومستدام، وقد أصبحت مسابقة مشروع فسحة التصميم منصة رائعة تهدف إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات والأوساط الأكاديمية لإعداد الأجيال الشابة وتمكينها من حل المشكلات الإبداعية والابتكار».

ويكتسب الطلاب المشاركون في هذه المسابقة دروساً مفيدة جداً في مبادئ التصميم المستدامة وروح العمل الجماعي وفنون العرض والتقديم.

وقدمت الجهات والمؤسسات المشاركة تحديات واقعية تتطلب مهارات في الفكر التصميمي وإيجاد الحلول التطبيقية للمشكلات وإعداد النماذج المبدئية والعمل الجماعي والترويج للنماذج المبدئية.

وبادرت المدارس والطلاب المشاركون من مختلف أنحاء الدول المشاركة إلى تطوير اقتراحات ونماذج عرض لكلٍ من التحديات المطروحة. ونظم أعضاء هيئة التدريس في معهد دبي للتصميم والابتكار ورش عمل افتراضية لمعلمي المدارس والطلاب تناولت مجالات متنوعة تشمل التصميم والبحث وتصميم المنتجات وعرض المشاريع. ومن بين هؤلاء، تأهل 160 طالباً من 48 مدرسة محلية وخارجية إلى المرحلة النهائية لتقديم أفكارهم ومشاريعهم أمام لجنة من المختصين افتراضياً وحضورياً. بينما قدم ثمانية فرق عروضاً لكل جهة مشاركة، تم اختيار أربعة منها كفائزين في المسابقة.