"روبوتات" تستقبل الحجاج في مكة.. توزع عليهم المصاحف وماء زمزم وتتحدث 11 لغة

نشر حساب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فيديو لروبوت يستقبل زوار مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ويقدم لهم تفاصيل مكتملة عنه.

وظهر الروبوت أمس وهو يقدم شرحاً توضيحياً للحجاج عن مكونات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، والذي يحتوي على بعض المقتنيات التي تخص الكعبة المشرفة، منها قطع قديمة لكسوة الكعبة وبعض مكوناتها.

وفي عام 2021، بدأت السعودية في إدخال منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي واستثمار ثروة التقنيات والابتكار والبيانات لرفع كفاءة الأداء والخدمة المقدّمة للحجاج.

وتنوعت المهام الخاصة بالروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي في استقبال الحجاج بالحرم المكي بين تلك المعنية بتوزيع مياه زمزم وأخرى معنية بالتعقيم.

ويوزع الروبوت 30 عبوة من مياه زمزم في الجولة الواحدة وفي أقل من 10 دقائق، ويعمل الروبوت الواحد لمدة 8 ساعات متواصلة، ويتميز بمميزات عدة ‏منها الوقوف 20 ثانية ليتمكن القادم إلى المسجد الحرام من أخذ عبوة الماء بكل راحة، ‏كما أنه لا يصطدم بالناس ولا يعيق الحركة.

أما روبوت التعقيم فيعمل بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة وعلى 6 مستويات، ويمتلك الروبوت خاصية الشحن بالبطارية، حيث يعمل من 5 إلى 8 ساعات دون تدخل بشري.

وفي موسم الحج الماضي 2022، أدخلت المملكة خدمة "روبوت" لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام خلال تأديتهم طواف الوداع.

كما حضر أيضا "الروبوت التوجيهي" الذي يضطلع بدور إرشادي يوفر للحجيج فرصة تلقي إجابات سريعة عن أسئلتهم الشرعية وتوجيههم "لكيفية أداء المناسك والإفتاء، مع إمكانية التواصل مع شيوخ الدين عن بعد"، وفق الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ولتسهيل وصول الخدمة إلى أعداد كبيرة من الحجاج الذين يتحدثون لغات مختلفة، يمتاز الروبوت بدعمه 11 لغة، وهي: العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والفارسية والتركية والملاوية والأوردية والصينية والبنغالية والهوساوية.