رسالة تكشف أن موزارت كان مذعوراً عاطفياً

أعلنت دار كريستيز أنها ستطرح في مزاد بلندن الشهر المقبل خطاباً يفيد بأن الموسيقار النمساوي فولفجانغ أماديوس موزارت كان يشعر «بذعر تام» في ما يتعلق بحياته العاطفية.

وكتب الموسيقار الخطاب المكون من صفحتين في صيف 1782، ويظهر أنه كان يطلب نصيحة من صديق مقرب بعد نشوب «سوء تفاهم» مع من صارت ابنتها زوجته بعد وقت قصير. كتب موزارت ذلك الخطاب وعمره 26 عاماً، بعد فترة وجيزة من وصوله إلى فيينا. وبينما كانت مسيرته المهنية في بدايتها بعدما حقق نجاحاً باهراً في أول مرة له بدار الأوبرا، كانت حياته العاطفية «تتعقد بعض الشيء»، وكان حريصاً على أن يمضي قدماً في زيجته.

وتزوج موزارت بكونستانزي، وظلا معاً حتى وفاته عن 35 عاماً.

ومن المتوقع أن يُباع الخطاب بين 300 و500 ألف جنيه إسترليني.