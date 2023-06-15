شهادة مرعبة من عامل مشرحة.. هذا مايحدث لجثث البشر

لم يكن يتوقع عامل المشرحة الاميركي ديل ويتلي أن يستجيب رؤسائه لشكواه المتكررة بسوء العمل بشكل إيجابي عموما، إلا أن استجابتهم السلبية فاقت توقعاته، حين جاء إلى عمله صباح أحد الأيام ليجد ثلاث رؤوس بشرية موضوعة على سطح مكتبه.

وكان العامل المقيم في شيكاغو أعرب عن قلقه في منظمة تبرع بأجزاء الجسم البشري من سوء ظروف التخزين، والعمل والنظافة، وذلك بعد أن لاحظ مرارا أن الفئران كانت تتغذى على الجثث في المخازن، ما يجعلها غير مناسبة لإرسالها إلى كليات الطب، وفقًا لتقارير The Daily Express US.

وأضاف أنه "كانت هناك حالات قمت فيها بسحب جثث المتبرعين من غرفة التخزين الخاصة بنا من الرفوف، وكانت الفئران تمضغ قاع الحقيبة، من خلال القدمين".

وبعدما فقد الأمل من الشكوى نصح العامل مدير مختبر جامعي محلي بالاتصال بنائب الرئيس التنفيذي للشركة مباشرة لتقديم شكوى، وهو ما فعله الأخير مشيرا " للذباب الذي يزحف على الجثث، والأطراف التي تحتوي على العفن ".

ولكن بدلاً من معالجة الانفعالات التي عبر عنها ويتلي في مكان العمل، جاء إلى عمله ذات يوم ليجد ثلاث رؤوس بشرية موضوعة على مكتبه.

وحين سأل العامل مديره " عن سبب وجود الرؤوس" على مكتبه؟، قال المدير "لا أعرف، هناك الكثير من الأشياء الغريبة التي تحدث".

وبعدها قدم العامل بلاغًا للشرطة على الفور، ما قاد وسائل الإعلام للاهتمام بالموضوع.

وصرح ديل بعدها " أنا فخور جدًا بما أفعله وأتعامل مع هؤلاء المتبرعين بأقصى درجات الاحترام. أفهم أنهم قدموا تبرعًا للعلم لمساعدتنا بشكل أكبر."

وقال محامي العامل ، ديفيد فيش " إن موكله لن يتخذ إجراءات قانونية ضد المنظمة على أمل أن "تنظف عملها".

وأضاف" "نعتقد أنه من المهم ، عندما يُنصح المتبرعون بمكان معين ، أن تعامل أجسادهم باحترام وكرامة ، وألا تأكلها الجرذان وغيرها من الحشرات".