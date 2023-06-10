من الفجر لصلاة العصر.. إعلامي مصري يطالب بتحويل المساجد إلى مدارس

قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، إن مصر بها 150 ألف مسجد لو تم استغلالها وتحويلها إلى مدارس من الصباح الباكر إلى العصر، سيتم بذلك توفير 150 ألف مبنى.

وأوضح عيسى: عندنا 150 ألف مسجد نحولهم مدارس من صلاة الصبح شوف بتخلص امتى وتبدأ الدراسة لغاية صلاة العصر، وتبقى الفسحة وقت صلاة الظهر والمرواح مع صلاة العصر ونبقى كسبنا 150 ألف مبنى.

جاء ذلك تعقيبا على حديث مع النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، خلال حوار برنامج حديث القاهرة، الذي استعرض مقترحات الحزب المصري الديمقراطي الـ 14، لتعديل مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث طالب الحزب برفع المخصصات المالية المحددة للتعليم.

وأشار منصور إلى اقتراح تعيين 120 ألف معلم في موازنة العام الجديد، موضحا أن الحزب لديه حلول لتدبير موارد التعيين، بالإضافة إلى القضاء على كثافة الفصول بزيادة أعداد المدارس.

وشملت مقترحات الحزب المصري الديمقراطي، تخصيص 5.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف معلم، بالإضافة إلى الـ 30 ألف الجاري عمل الإجراءات لهم، وذلك لسد جزء من العجز في أعداد المعلمين.