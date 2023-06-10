إعلامية لبنانية تشعل مواقع التواصل بـ"الشوكولا مو" و"بونجور".. وسوريون يردون بسخرية

تواصلت ردود الفعل من قبل سوريين على مواقع التواصل الاجتماعي غاضبين من إعلامية لبنانية أهانت السوريين حسب وصفهم، وسخرت من كونهم لا يتحدثون الفرنسية ولا يقولون "بونجور" ولا يعرفون "الشوكولا مو".

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، صاحبة مجلة "الجرس" أثارت موجة كبيرة من الانتقادات ضدها خلال اليومين الماضيين، بعد تصريحات لها في لقاء تلفزيوني، اعتبرها السوريون مسيئة لهم.

واستهجنت الأحمدية، خلال لقاء مع "منصة بيروت"، عدم معرفة لاجئ سوري يعمل بائعاً في لبنان، بأحد أنواع الحلويات وهو "الشوكولا مو" التي طلبتها منه، ولكن البائع السوري تجاوز حدوده معها، كما قالت، عندما قال متهكما إن "لبنان محافظة سورية".

وقالت الأحمدية إنها طلبت من البائع السوري "الشوكولا مو"، ولكنه لم يعرف ما هو هذا المنتج بالضبط، ما فتح سجالاً بينهما، وفقاً لها، وأضافت انها سألته (حبيبي إنت لو رحت ع أمريكا شو اللغة اللي بتحكيها؟ فقال لها بتعلم إنكليزي وبحكي إنكليزي. فأجابته طيب أنت بلبنان تعلم اللهجة اللبنانية..

فما كان من البائع إلا ان قال ساخراً حسب الأحمدية : لا.. لبنان محافظة من سوريا).

وسرعان ما انتشر الفيديو كالنار في الهشيم على السوشيال ميديا بين السوريين، الذين عبروا عن استيائهم من نضال الأحمدية، التي تُعرف عادة بمواقفها المثيرة للجدل بخصوص اللاجئين السوريين في بلدها.

وكثرت الردود على الأحمدية، حيث قال سوريون إن "الشوكولا مو"، في الأصل، منتج سوري دخل إلى لبنان سابقاً، فيما سخر البعض ونشر طريقة تحضير "الشوكولا مو"، بينما رد البعض على كلامها الذي سخرت فيه بأن السوريين لا يعرفون صباح الخير باللغة الفرنسية "بونجور".