فتاة تصعق أهلها.. أنفقت مدخرات عمرهم في لعبة

صعق أهل فتاة تحب الألعاب الإلكترونية حين اكتشفوا أن ابنتهم صرفت مجمل مدخراتهم على لعبة موجودة على هاتفها المحمول.

وأنفقت الفتاة (13 عاماً) مجمل مدخرات أسرتها البالغة 449500 يوان (نحو 60 ألف دولار) بالكامل. وتبين لاحقاً أن الفتاة التي تقطن مع أهلها في مدينة هينان بوسط الصين عثرت على بطاقة بنك والدتها واستخدمتها لتمويل اللعبة التي تتسلى بها، وفق South China Morning Post.

وتنبهت الأسرة للأمر حين أبلغ مدرسها والدتها واسمها وانغ أن ابنتها تقضي الكثير من الوقت على هاتفها، وخشى أن تكون قد سجلت في ألعاب الدفع مقابل اللعب.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن وانغ قامت بعدها على الفور بفحص حسابها المصرفي لتجد أنه كان فارغاً فعلياً. وتبين للمرأة المصدومة أن ابنتها لم تكتف بالصرف على ألعابها فقط، بل أنفقت المال على شراء ألعاب لزملاء آخرين في الصف.

ونقلت محطة «آسيا ون» عن الفتاة قولها: «عندما طلبوا مني (رفاقها) أن أدفع مقابل ألعابهم، دفعت على الرغم من شعوري بالتردد».

وأشارت الأم إلى أن ابنتها حذفت جميع المعاملات على الهاتف، ووفقاً لما أوردته «واشنطن بوست»، تمكنت الفتاة من استنزاف الأموال في أربعة أشهر سريعة بشكل ملحوظ، إذ أنفقت نحو 120 ألف يوان على الألعاب نفسها و210 آلاف يوان على المشتريات داخل اللعبة.

وبالطبع دافعت الفتاة عن نفسها بالادعاء أنها لا تعرف الكثير عن «مفهوم المال أو من أين جاء هذا المبلغ» في حساب والديها، وأنها ببساطة عندما وجدت البطاقة ربطتها بهاتفها.

ولم تذكر الصحيفة كيف غفل الأهل لأربعة أشهر عن هذا الاستنزاف المالي لمدخرات عمرهم.