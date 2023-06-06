36 مشروعاً مبتكراً تنال منح «إكسبو لايف»

اختار برنامج «إكسبو لايف» 36 مشروعاً مبتكراً من 34 دولة ضمن دورته السادسة لمنحها الدعم المالي والتوجيه الفني.

وتركز الحلول الإبداعية والمبتكرة التي تقدّمها هذه المشاريع على إحداث تأثير إيجابي لصالح مستقبل كوكبنا، وتعالج قضايا تغير المناخ ضمن مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي والترميم البيئي وجودة الهواء والنقل والكربون، فضلاً عن الأمن الغذائي والنفايات والطاقة والمياه والتمويل وحماية المجتمعات الضعيفة.

وستتاح الفرصة للمبتكرين لعرض حلولهم في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه مدينة «إكسبو دبي» في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

وقالت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة «إكسبو دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، إن «ضمان مستقبل مستدام لكوكبنا يدفعنا لتسريع مبادراتنا وتعزيز التعاون لإيجاد حلول لتغير المناخ، وظهر جلياً في (إكسبو 2020 دبي) كيف يمكن للمنظمات والجهود المجتمعية تقديم حلول إبداعية، والمساهمة في تحقيق أثر كبير في جهود مكافحة تغير المناخ».

وأضافت: «نحن في مدينة إكسبو دبي، وبالتزامن مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، نواصل دعم مبتكري (إكسبو لايف) العالميين، ونعمل على إيصال إبداعاتهم إلى صانعي القرار بشأن المناخ، بهدف تحفيز العمل والتعاون، وصنع تأثير إيجابي أوسع على البيئة».

واختير المبتكرون العالميون من بين مجموعة تضم أكثر من 1200 مشروع من 123 دولة، وتضمنت المشاريع الفائزة: تكنولوجيا مبتكرة لتوفير المياه الصالحة لري المحاصيل الزراعية من المسطحات المائية ببصمة كربونية متدنية ودون منتجات ثانوية مثل المياه شديدة الملوحة، قدمتها شركة مقرها دولة الإمارات، ومشروعاً لترميم الغابات من نيبال، وشركة تعمل على إزالة الكربون من النفايات العضوية من فنلندا، وأخرى هندية تنتج مواد بناء خالية من الكربون، ومشروعاً من بوروندي لتحويل نفايات الموز إلى عبوات صديقة للبيئة، وآخر لتعزيز حلول الطاقة الشمسية ونشرها على نطاق أوسع قدمته شركة عراقية.

وقدم برنامج «إكسبو لايف» عبر دوراته الست الدعم لـ176 مبتكراً من 90 دولة، يركز العديد منها على قضايا الاستدامة. وانطلق برنامج «إكسبو لايف» في إطار «إكسبو 2020 دبي»، ويستمر كجزء من مدينة «إكسبو دبي» لمساعدة المبتكرين من أنحاء العالم على تطوير حلول للتحديات الملحة ودعم المشاريع التي تعمل على تحسين حياة الناس والحفاظ على كوكب الأرض.

ويوفر البرنامج منصة لتوسيع أثر المشروعات المبتكرة، وتعميق التعاون والابتكار لتعزيز التقدم البشري.

• الدورة السادسة ترفع عدد المستفيدين من منح «إكسبو لايف» إلى 176 مبتكراً من 90 دولة.

• 1200 مشروع من 123 دولة تقدمت للبرنامج في دورته السادسة.

استفادة في أنحاء العالم

كان للدورات الخمس الأولى لبرنامج «إكسبو لايف» أثر إيجابي في حياة 5.8 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم، والتي استعادت 36 مليون هكتار من الأراضي وعوضت 190 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون، ووفرت 6.3 ملايين لتر من المياه.