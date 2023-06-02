دراسة حديثة تختار هذه الفاكه على رأس الفواكه المفيدة

أظهرت دراسة حديثة أن تفاحة في اليوم تبقي الهشاشة المرتبطة بتقدم السن بعيدة، في إثبات طبي جديد علي فوائد التفاح الجمة في المجال الصحي.

ووفقا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية تشير الأبحاث إلى أن تناول الأطعمة التي تحتوي على مركبات غذائية معينة ولا سيما العليق والتفاح يمكن أن يقلل من فرصك في أن تصبح ضعيفًا وحساسًا مع تقدم العمر.

وتُعرف المواد المشار إليها باسم «الفلافونول»، وتم ربطها بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، وتوجد في مجموعة من الفواكه والخضروات.

وللتحقيق في الصلة المحتملة بين «الفلافونول» والضعف أو الهشاشة - الذي يؤثر على 10 % من البالغين فوق سن 65 - قام الباحثون بتحليل النظم الغذائية وحالة الضعف لدى 1701 شخصًا لمدة 12 عامًا.

وخلال فترة الدراسة، أصيب 13.2 % من المشاركين بالضعف. وكشف التحليل أنه مقابل كل 10 ملليغرام إضافية من «الفلافونول» يأكلها الناس يوميًا - مثل تفاحة متوسطة الحجم - تقل احتمالات الإصابة بالضعف بنسبة 20 %.

وقال الفريق إن أحد أنواع الفلافونول على وجه الخصوص، المسمى كيرسيتين، له أقوى صلة بالوقاية من الضعف. يوجد هذا بشكل أساسي في أمثال التفاح والتوت الداكن والحمضيات والبصل والبقدونس والمريمية.

وقال الباحثون: «قد يكون هناك بعض الصحة للمثل القديم القائل» تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيدًا«.

ووفقًا لموقع Age UK، يشير مصطلح"الضعف" إلى المرونة العقلية والجسدية للشخص، أو قدرته على التعافي من أحداث مثل المرض والإصابة. وهو ما يتميز بشكل عام بمشاكل مثل انخفاض قوة العضلات والتعب.