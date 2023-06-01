ضيف يطعن آخر بالسكين في حفل زفاف بالكويت (فيديو)

وثق مقطع فيديو صادم، جريمة غريبة من نوعها حين أقدم رجل على طعن آخر في إحدى صالات الأعراس بالكويت.

وأوضح الفيديو تجمع عدد من المهنئين والمباركين ليتسلل شخص من بينهم بشكل مفاجئ ويخرج سكيناً من جيبه، ليقوم بطعن أحد الواقفين بين الرجال بقوة، ثم يفر هاربا.

وبدت الصدمة على وجوه الحاضرين، قبل أن يتحركوا لمساعدة الشخص المطعون، فيما حاول آخرون مطاردة الجاني.

فيما ذكرت صحف محلية أن الجاني هو شقيق الضحية.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بياناً أعلنت فيه عن تعامل رجال الأمن مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ يفيد باعتداء شخص بآلة حادة على شخص آخر بأحد الأعراس، معلنة أن إدارة مباحث محافظة الفروانية تمكنت من ضبط الجاني، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل بحقه.