5 أنواع فرعية من نوبات القلب.. تميّزها منظومة للذكاء الاصطناعي

ابتكر فريق من الباحثين في بريطانيا منظومة للذكاء الاصطناعي، يمكنها التمييز بين خمسة أنواع فرعية مختلفة من نوبات القلب، ما يزيد من سرعة تشخيص المرض والحفاظ على حياة المرضى.

ومن المعروف أن النوبات القلبية هي مصطلح عام للتعبير عن عدم قدرة القلب على ضخ الدم في أنحاء الجسم بشكل طبيعي، غير أن الطرق المعمول بها حالياً في تشخيص المرض لا تساعد في التنبؤ بدقة بشأن كيفية تطور هذه الحالة الصحية من مريض إلى آخر.

وحلل فريق بحثي من كلية لندن الملكية بيانات أكثر من 300 ألف مريض قلب تبلغ أعمارهم 30 عاماً أو أكثر في بريطانيا على مدار 30 عاماً. وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، استطاعوا تحديد خمسة أنواع فرعية من النوبات القلبية.

وفي إطار الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية The Lancet Digital Health، استطاع الفريق البحثي ابتكار تطبيق إلكتروني يتيح للأطباء تشخيص النوع الفرعي من النوبة القلبية ، ما يحسّن من فرص إنقاذ حياة المرضى.

ونقل الموقع الإلكتروني «ميديكال إكسبريس» المتخصص في الأبحاث الطبية عن الباحث، أميتافا بانرجي: «نهدف إلى تحسين سُبل تصنيف أمراض القلب، من أجل فهم مسار تطور المرض بشكل أفضل».vوأكد أن «التمييز الأفضل بين أنواع النوبات القلبية، ربما يؤدي إلى تطوير علاجات تستهدف كل حالة مرضية على حدة».