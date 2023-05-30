إهداءات جديدة تنضم إلى كنوز مكتبة محمد بن راشد

أكد عضو مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، أن الإقبال الكبير الذي شهده جناح المكتبة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2023، الذي اختتم، أول من أمس، يعكس بوضوح رغبة الجمهور في استكشاف عالم المعرفة والثقافة، ويبرهن على الاهتمام المتزايد بالقراءة والمطالعة في المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن الإقبال يبرز أن الكتاب لايزال يحتل مكانة مهمة في حياة الأفراد.

وأتاحت المكتبة لجمهور المعرض فرصة مشاهدة 19 قطعة نادرة من مقتنيات معرض الذخائر والمجموعات الخاصة، والتي تتنوّع بين الكتب والأطالس والمخطوطات النادرة والقديمة.

وأهدت مجموعة من دور النشر والكتَّاب والمؤلفين والوفود الرسمية من داخل الدولة وخارجها، عدداً من الكتب التي تركز على الأدب والعلوم الاجتماعية والعناوين الثقافية والترجمات، بالإضافة إلى العديد من المجالات والتخصصات الأخرى، لتنضم إلى سلسلة مميزة ومتفردة من الكنوز المعرفية بأكثر من 70 لغة حول العالم.

وقال المزروعي، إن «مشاركتنا في المعرض أسهمت في أن نكون أقرب للجمهور والمهتمين بمحتوى مكتبتنا، والتعرف أكثر إلى دور النشر والكتَّاب والمبدعين في الدولة وخارجها، كما تجسّد الحرص الدائم على متابعة أحدث المستجدات والمنشورات في جميع المجالات والتخصصات، بما يعزز سعينا الدائم نحو التنوع في مصادرنا، وإثراء محتوياتنا وكنوزنا المعرفية».