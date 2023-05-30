20 إماراتية يشاركن في برنامج «المرأة بمجالس الإدارة العالمية»

ينطلق اليوم في العاصمة البريطانية لندن برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية»، الذي تُنظمه مؤسسة دبي للمرأة حتى الخامس من يونيو المقبل، بمشاركة 20 موظفة يمثلن نخبة من القياديات في جهات مختلفة بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص.

يأتي البرنامج الذي ينظم برعاية حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع معهد المديرين في لندن في إطار جهود مؤسسة دبي للمرأة للارتقاء بالمهارات الوظيفية والقيادية للمرأة، لتعزيز دورها في صياغة مستقبل دبي ودولة الإمارات بصفة عامة.

ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى التعريف بمهام ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات المختلفة لاسيما العالمية، جنباً إلى جنب مع تزويد القياديات الإماراتيات المشاركات في البرنامج بالمهارات القيادية والإدارية عالية المستوى.

صنع المستقبل

وقالت مدير إدارة الدعم المؤسسي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة، نعيمة أهلي، إن «المؤسسة بتوجيهات من سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تحرص دائماً على الارتقاء بأداء القيادات الإماراتية والعمل على إعداد جيل قيادي واعد من النساء، وصقلهن بالأدوات اللازمة للتعامل مع التحديات الاستراتيجية، والمساهمة في صنع المستقبل، وتوفير الممكنات الرئيسة التي تؤهلهن للعب دور مهم في المؤسسات المحلية والعالمية، وتحقيق نتائج وإنجازات غير مسبوقة في مجال القيادة».

وأضافت أن «برنامج المرأة في مجالس الإدارة العالمية، الذي ينفذ بالتعاون مع معهد المديرين في لندن، الذي يعد أحد المؤسسات العريقة عالمياً في مجال الحوكمة، يحقق الأهداف والمحاور التي تركز عليها الخطة الاستراتيجية 2023-2027 لمؤسسة دبي للمرأة، المتعلقة بتطوير القيادات النسائية، وخلق بيئة مواتية للمرأة في سوق العمل، وتحسين جودة حياة المرأة واستقرارها»، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى من خلال هذه المحاور إلى تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح «دبي نموذجاً رائداً للمدن الصديقة للمرأة»، انطلاقاً من توافر التشريعات والسياسات الداعمة، والحرص على إقامة الشراكات البناءة وإتاحة الفرص للمرأة الإماراتية للتأثير محلياً وعالمياً.

خطوات كبيرة

من جانبها، أكدت مدير إدارة تطوير المرأة بمؤسسة دبي للمرأة سلطانة سيف، أن «البرنامج يستهدف القيادات النسائية في الصفوف الأولى بالقطاعين الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص من خلال توفير مادة تدريبية تم تصميمها بعناية فائقة من قبل قيادات ذات تجارب عالمية متميزة، ويعتمد على تطبيق مفهوم التعلم من النظراء والاستفادة من أساليب الإدارة الفعالة».

وأضافت: «حرص الدولة ومؤسساتها المختلفة على صقل قدرات المرأة الإماراتية يؤكد الاهتمام بدورها البارز والمحوري في دفع المستقبل الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات»، مشيرة إلى أن الدولة خطت خطوات كبيرة في تعزيز تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار، وكان لها السبق على مستوى المنطقة عام 2012 في إصدار قوانين وتشريعات ملزمة للمؤسسات الحكومية بضرورة تمثيل المرأة في مجالس الإدارة، إضافة إلى القرار الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع عام 2021 بضرورة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالأسواق المالية، وذلك في إطار الحرص على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات.

ويشتمل البرنامج على سبعة مجالات رئيسة تعد ضرورية للمديرين الحاليين والمستقبليين وكبار المختصين في مجال الحوكمة: حوكمة الشركات، استراتيجية المديرين، مجلس الإدارة الفعال، إدارة المخاطر، التمويل للمديرين غير الماليين، دور المدير، دور مجلس الإدارة.

جهات

تنتمي المشاركات في برنامج «المرأة في مجالس الإدارة العالمية» إلى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، منها: مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، هيئة الطرق والمواصلات (RTA)، جهاز الرقابة المالية بدبي، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، مؤسسة دبي للمستقبل، المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مؤسسة دبي للإعلام، مؤسسة دبي للمرأة، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، مجموعة طيران الإمارات، دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، أدنوك، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا )، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، جامعة زايد، سوق أبوظبي للأوراق المالية.

• 7 محاور رئيسة للبرنامج من بينها استراتيجية المديرين ومجلس الإدارة الفعال.