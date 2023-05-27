منتج "النار بالنار" منزعج من كاريس بشار والمخرج يتهمها بـ"النميمة" و"قلة الأمانة"

أبدى المنتج اللبناني صادق الصباح "انزعاجه" من انتقاد الفنانة السورية كاريس بشار لمواطنها مخرج مسلسل "النار بالنار" محمد عبدالعزيز.

وكانت بشار قد ذكرت في مقابلة إعلامية سابقة أن رسالة "النار بالنار" لم تصل كما يجب؛ بسبب "قلة الأمانة"، والتعديلات التي أجريت على النص.

وقال المنتج الصباح إن كاريس "خانها التعبير"، لكنه في ذات الوقت علق في تصريحات صحفية: "النجم الحقيقي يبقي الكواليس لأهل البيت، لأن النقاشات تحدث في أي عمل لكن لا تظهر للعلن بهذا الشكل، خاصة بعد التفاخر بنجاحه".

وألمح إلى أن الفنانة السورية ربما أطلقت مثل هذه التصريحات بسبب "انبهارها باللقاء الإعلامي"، وفق تعبيره، متمنيا أن تعيد النظر بكلامها.

ونفى المنتج اللبناني رغبة الشركة في إقصاء كاريس بشار عقب تصريحاتها، مشددا على أن "شركة الصباح هي بمثابة العائلة الفنية العربية لكل النجوم"، لكنه شدد على أن "عمل الممثل يقتصر على أداء دوره فقط".

وقال: "بس إذا بدها تشتغل معنا لازم نتفاهم على رؤية الممثل بالشركة، والذي يقتصر دوره على تجسيد الشخصية، إنما تبقى البصمة الأخيرة للمخرج فقط، لأن احترام تراتبية المهنة هو ما يوصلنا لبر الأمان".

ودافع صادق الصباح عن المخرج محمد عبدالعزيز، لافتا إلى أن التعديلات التي أجراها أنقذت العمل وجعلته يبصر النور.

وكان المخرج محمد عبدالعزيز قد هاجم مواطنته كاريس بشار، في وقت سابق، دون أن يذكر اسمها، معلقا أن "قلة الأمانة" تكمن في "النميمة والنكران وتغيير الحقائق".

واعتبر أن غيرة الفنانة السورية من زملائها هو ما يعتبر "قلة أمانة".

وكانت أزمة فنية اندلعت بين مؤلف مسلسل "النار بالنار" رامي كوسا، ومخرجه محمد عبدالعزيز، بعد اتهام "كوسا" للمخرج بإجرائه تعديلات واسعة على المسلسل "دفعت به باتجاه مغاير"، بحسب مؤلف المسلسل.