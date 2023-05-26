باحثون ألمان: الاستخدام المتزايد لدواء السكري لإنقاص الوزن يؤدي لنقص الإمدادات

ذكر باحثون في ألمانيا أن الاستخدام المتزايد لدواء السكري، الموصوف للمساعدة في إنقاص الوزن، يؤدي إلى نقص الإمدادات.

وقال أستاذ تحليل البيانات وسلسلة الإمداد في جامعة "ورمز" للعلوم التطبيقية "حاليا ديفيد فرانكاس، لدينا نقص في الإمداد في دواء السكري، سيماجلوتايد، لأن المواطنين أدركوا أنه يمكن استخدامه أيضا لإنقاص الوزن".

كان قد تمت الموافقة على دواء "سيماجلوتايد" ، كدواء للسكري، في أوروبا، منذ عام 2018، تحت اسم "أوزيمبيك" لتقليص مستويات السكر في الدم.

وفي أوائل عام 2022، وافق الاتحاد الأوروبي على عقار "ويجوفي" المخصص لإنقاص الوزن، والذي يستهدف الأشخاص الذين يعانون من السمنة، مما يعني هؤلاء الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم، 30 أو أكثر، أو هؤلاء الذين يعانون من الوزن الزائد، بكتلة جسم 27 أو أكثر، ويعانون من مرض واحد على الأقل متعلق بالوزن.

وعقار "ويجوفي" غير متوافر في ألمانيا، وفقا لما أكدته الشركة المصنعة "نوفو نورديسك فارما" ، عند الطلب، قائلة إن أطباء يختارون وصف عقار السكري "اوزيمبيك" بدلا منه.

وتم الترويج لعقار "سيماجلوتايد" أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، في الأشهر الأخيرة، بشكل جزئي، حيث ذكر بعض المشاهير أنه ساعدهم في إنقاذ الوزن، من بينهم الملياردير في صناعة التكنولوجيا ، إيلون ماسك.