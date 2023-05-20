«دبي باركس آند ريزورتس».. دخول مجاني للأطفال

كشفت «دبي باركس™ آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، والتي توفر أكثر من 100 لعبة ومرفق ترفيهي مميز، عن تدشين موسم الصيف الزاخر بالحماس والإثارة، بالإعلان عن دخول الأطفال إليها مجاناً، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، إذ سيتمكن الأطفال من الاستمتاع بالأجواء الصيفية بتجربة الألعاب مجاناً في كل من «موشنجيت دبي» و«حديقة ليجولاند دبي الترفيهية» و«حديقة ليجولاند المائية».

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الحية للعديد من شخصيات الأفلام المحببة إليهم من مدغشقر، بما في ذلك «شريك» و«كونغ فو باندا» و«كيف تمرن تنينك» في «دريم وركس»، فضلاً عن فعالية اللقاء والترحيب التي تقدمها «موشنجيت دبي» لضيوفها.

كما وفرت دبي باركس آند ريزورتس العديد من الألعاب الحماسية لعشاق المغامرات والألعاب البهلوانية والمؤثرات البصرية الساحرة، من بينها عرض «ألومينيت» بمسرح الأنشطة التفاعلية الحية الأحدث في دبي، وهي التجربة التي ستأخذك إلى عالم آخر من الغرائب.

وللمزيد من أجواء البهجة والمرح هذا الصيف، تنتظر حديقة ليجولاند دبي الترفيهية جميع العائلات مع صغارهم التي تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاماً لاستكشاف 40 لعبة ومعلماً ترفيهياً بطابع ليجو فتدعوهم للاستمتاع بمغامرة تحت الماء مع «مغامرة الغواصة»، وخوض رحلة ممتعة لاستعادة كنز فرعون المسروق في مغامرة «المملكة المفقودة» الداخلية، بجانب زيارة المعالم الشهيرة في المنطقة التي تم بناؤها بواسطة 20 مليون مكعب ليجو في «المدينة المصغرة» المكيفة، بالإضافة إلى الاستمتاع ببرمجة روبوتات ليجو في «مايندستورمز».