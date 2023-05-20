«ذا ريدي هاند» منصة لحماية الحرف اليدوية في لبنان

عبر خمسة منشورات أسبوعياً، تصور مؤسِّستا صفحة «ذا ريدي هاند» على تطبيق «إنستغرام»، باسكال جوزاف الحبيس وزينة روفايل، حرفيين في لبنان للترويج لهم ولحرفهم اليدوية.

بدأ المشروع، الذي يوصف بأنه بمثابة منصة للحرفيين في لبنان، في فبراير 2021، إذ كانت باسكال ترغب في وضع كتاب عن الحرفيين في لبنان بينما كانت زينة ترغب في جمع قاعدة بيانات يتسنى من خلالها للمهندسين المعماريين والمصممين الوصول إلى الحرفيين في لبنان والتواصل معهم.

ولما اتفق شغف باسكال وزينة أسستا معاً صفحة «ذا ريدي هاند».

وتعتبر المرأتان «ذا ريدي هاند» مشروع حياتهما. وإلى جانب صفحتهما على «إنستغرام»، تعملان الآن في كتاب يوثق للحرفيين وعلى تطبيق للهاتف المحمول يسمح للمستخدمين بالبحث حسب المنطقة والحرفة التي يحتاجونها، وتضم صفحتهما على «إنستغرام» الآن نحو 585 منشوراً، ولها أكثر من 15 ألف متابع.