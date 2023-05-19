«لمنع إحضار أسلحة».. مدرسة ابتدائية تمنع حقائب الظهر

حظرت إحدى مدارس ميتشجان (الولايات المتحدة ) الطلاب من إحضار حقائب الظهر إلى المدرسة بعد أن أحضر طالب في الصف الثالث مسدسًا مذخرا إلى المدرسة وهي المرة الثانية التي يحدث فيها ذلك في الأسبوعين الماضيين.

وقالت مدارس «غراند رابيدز» العامة إن القرار جاء بعد مصادرة المسدس من حقيبة الظهر الخاصة بالطفل البالغ من العمر 8 سنوات يوم الأربعاء الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها العثور على طالب في المدرسة يحمل مسدسًا هذا العام الدراسي. وفي ثلاث من الحوادث الأربعة، صودرت أسلحة من طلاب المدارس الابتدائية، بما في ذلك الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال مدير المدارس ليدريان روبي في بيان «هذا ليس قرارًا اتخذناه باستخفاف ونعلم أن هذا يمثل إزعاجًا كبيرًا لعائلاتنا. أشعر بالإحباط الشديد لأن قرارًا كهذا ضروري، ولكن يجب أن نضع السلامة أولاً».

وأضاف روبي في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء «ها نحن هنا مجددا، وسأقول فقط إنني محبط، وأنا حزين وغاضب من استمرار حدوث ذلك».

وكشف أمر الطالب البالغ من العمر 8 سنوات عندما أسقط حقيبة الظهر. قال لاري جونسون، المدير التنفيذي للسلامة العامة وأمن المدارس للصحافيين أنه عندما التقط طالب آخر الحقيبة، أدرك أنها أثقل مما كان ينبغي أن تكون عليه وأبلغ عنها.

وقال جونسون إن المعلم اتخذ بعد ذلك إجراءً فوريًا للتحقيق واكتشف مسؤولو المدرسة وجود سلاح داخل الحقيبة. ثم تم إبلاغ الشرطة المحلية بالحادث.

ونقلت محطة «أي بي سي» عن جونسون تأكيده أنه لا يوجد شيء في تاريخ الطفل البالغ من العمر 8 سنوات يشير إلى أنه سيحضر سلاحًا إلى المدرسة.

وقال جونسون «حان الوقت الآن للتصعيد قبل وقوع مأساة في هذا المجتمع. هذا غير مقبول. لن نستمر في التسامح معه».

وعلق إريك وينستروم، رئيس شرطة غراند رابيدز، للصحفيين إنه يتوقع أن تكون هناك اتهامات جنائية في هذا الحادث والحادث السابق الأسبوع الماضي عندما أحضر طفل يبلغ من العمر 7 سنوات بندقية إلى المدرسة. مضيفا إن التهم لن تكون ضد الأطفال.

ودعا وينستروم أولياء الأمور إلى التحقق من حقائب الظهر الخاصة بطلابهم قبل ذهابهم إلى المدرسة للتأكد من أن المدينة يمكن أن تتجنب مأساة.

ودعت روزالين بليس، عمدة غراند رابيدز، الآباء إلى إبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي الأطفال، قائلة إن المدينة لا تستطيع فعل ذلك بمفردها.

وغراند رابيدز ليست المدرسة الوحيدة في ميشيغان التي حظرت مؤخرًا حقائب الظهر. إذ قامت مدارس فلينت المجتمعية، على بعد حوالي ساعتين شرق غراند رابيدز، بخطوة مماثلة لمنع حقائب الظهر في أواخر أبريل.