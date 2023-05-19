«اتصلت بالطوارئ وهم في منزلها».. سجن مهموسة بتقديم الشكاوى

سُجنت امرأة مهوسة بتقديم الشكاوى عبر الخط الساخن، والرقم المخصص بالطوارئ لمدة 15 شهرًا بعد أن ضاقت الجهات المعنية بتحملها.

وأجرت هيلين سبنسر، 58 عامًا، من ويستفيلد كلوز، دونكاستر (المملكة المتحدة)، مئات المكالمات المزعجة في أكتوبر ونوفمبر ويناير على الرغم من تحذيرها سابقًا بأنها ستُسجن.

وفي يونيو من العام الماضي، حكم عليها بالسجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ بعد أن اتصلت بالرقم 999 أكثر من 900 مرة.

وأخبر قاضي محكمة التاج في شيفيلد جيريمي ريتشاردسون أن «هذا يكفي. يكفي. هذا لا يمكن أن يستمر»، فقد وصلت المرأة إلى مرحلة شديدة التطرق وخاصة عندما اتصلت رقم الطوارئ وهم فعلا في منزلها.

ونقلت صحيفة «ديلي ميل» عن مصادر بأن سبنسر تعاني من اضطراب الشخصية المختلطة المكون من أعراض عاطفية وغير اجتماعية وجنون العظمة.

ورغم أن المحكمة بينت أنها «ليست غافلة» عن هذه القضايا النفسية، إلا «أن عقوبة السجن لا مفر منها على الرغم من»الاستعداد لأن تكون رحيمة".

وحكم عليها القاضي بالسجن لمدة 12 شهرًا لخرقها أمر وقف التنفيذ وثلاثة أشهر أخرى بتهمتي إساءة استخدام شبكة اتصالات إلكترونية عامة بغرض التسبب في إزعاج أو إزعاج أو قلق لا داعي له.