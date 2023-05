فيديو يكشف عن جثة فتاة محمولة على دراجة ليلاً.. والحقيقة صادمة ( فيديو )

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في الهند دهشة واستغراب الناس بسبب ظهور رجل يقود دراجة ويحمل فتاة على رجليه ويسافر بها في طريق طويل.

لكن الحقيقة التي ظهرت لاحقا تسببت بصدمة للجمهور حين علم أن الواقعة في الحقيقة توثق نقل مواطن هندي لطفلته المتوفاة، من المستشفى إلى قريته على دراجته النارية بولاية ماديا براديش، وهو الأمر الذي أثار ضجة واسعة في الهند.

ويظهر الفيديو الأب المكلوم واسمه لاكسمان سينغ، حاملا جثة ابنته ذات الـ 13 ربيعا، على دراجته النارية في ساعة متأخرة من الليل.

وقال الأب فيما بعد لوسائل الإعلام الهندية إن ابنته توفيت بسبب "فقر الدم المنجلي" ليلة الاثنين الفائت، مشيرا إلى أنه طلب من سلطات المستشفى الحصول على سيارة إسعاف، لكنهم أبلغوه أن القوانين تمنع ابتعاد سيارة الإسعاف عن المستشفى أكثر من 15 كيلومترًا.

وأفاد الأب أن السلطات المعنية طلبت منه تدبر أمر نقل ابنته بنفسه، فاضطر بسبب فقره إلى نقلها على متن دراجة نارية.

Video 1 :- 4 days ago in Madhya Pradesh, an animal ambulance with photo of Modi and Shivraj ji was ceremonially launched. Photo



2:- Relatives were forced to take dead daughter's dead body on a motorcycle in Shahdol. The difference is clear, that in Madhya Pradesh, 1/2 pic.twitter.com/oloEjpRMOC