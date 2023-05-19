«الشارقة للعمل التطوعي» تعلن نتائج مسابقة المدارس لمبادرة «التطوع المستدام»

أعلنت جائزة الشارقة للعمل التطوعي نتائج مسابقة المدارس لمبادرة «التطوع المستدام» والذي تم تنظيمه بقصر الثقافة في الشارقة، وبحضور أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وعدد من قيادات المدارس والمؤسسات التعليمية.

وتضمنت نتائج المدارس الفائزة بالمسابقة، فوز ست مدارس من فئة القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى شهادات شكر وتقدير إلى المدارس المشاركة بمشاريع تطوعية مستدامة.

وقال الدكتور جاسم الحمادي، أمين عام جائزة الشارقة للعمل التطوعي إن فعالية إعلان نتائج مسابقات المدارس لـ«التطوع المستدام» تأتي في إطار التزام «الجائزة» بدعم وتشجيع المبادرات التي تهدف إلى تعزيز وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتنا، ولاسيما في ما يخص التنشئة السليمة للأطفال على التطوع، كما أنها تستهدف الجهات المعنية بالأطفال والمدارس على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت فاطمة موسى البلوشي، المدير التنفيذي للجائزة، إن «الجائزة» تؤكد تواصلها المستمر ضمن مشاركاتها المتنوعة في المسؤولية المجتمعية التي تركز على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع، مشيرة إلى أن مسابقات المدارس تعد من أحدث الأنشطة التي أطلقتها «الجائزة» لاستهداف الجهات المعنية بالطفل، ما من شأنه أن يسهم في غرس قيم التطوع لدى طلبة المدارس والبيئة المدرسية.