شرطة أبوظبي تشارك في غرس أشجار الغاف ضمن مبادرة «بيئتنا هويتنا»

شارك مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في مبادرة «بيئتنا هويتنا» لزراعة وغرس أشجار الغاف وعدد من الشتلات الزراعية بمنطقة مصفح الصناعية لتشجيع زراعتها والمحافظة على الموارد البيئية ونشر السلوكيات الإيجابية الداعمة لمعايير الاستدامة البيئية بمشاركة 75 طالباً وطالبة من مدرسة كامبردج الدولية بأبوظبي وبالتعاون مع بلدية أبوظبي «مركز بلدية مصفح» وكيزاد ومستشفى لايف كير ومجموعة إيكاد السكنية.

وأوضح العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، أن المبادرة تأتي لدعم جهود دولة الإمارات في مجال حماية وتعزيز البيئة الإماراتية، بتوفير أشجار الغاف، والإسهام في إيجاد بيئة نظيفة وآمنة وصحية وتشجيع الطلبة والأجيال على القيم الإيجابية في مجتمعنا مؤكداً الأهمية الرمزية للغاف باعتبارها من الأشجار الوطنية التي تقترن بهوية الإمارات وتراثها الأصيل.