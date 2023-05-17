سورية تفقد «شيخ الكار» هشام شربتجي

توفي المخرج السوري هشام شربتجي في دمشق، أمس، عن عمر ناهز 75 سنة، بعد مسيرة فنية طويلة، أسس فيها مدرسة بارزة في فن الكوميديا، وتعاون خلالها مع بعض من أبرز الكوميديين السوريين.

ونعته نقابة الفنانين السوريين، واصفة إياه بـ«المخرج القدير».

درس شربتجي في المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، ثم سافر إلى ألمانيا، وتابع دراسته الفنية هناك، قبل أن يعود إلى سورية ويتابع ما أسسه الجيل الأول من المخرجين السوريين الأوائل، ويتعاون مع فنانين كوميديين بارزين، مثل دريد لحام، وياسر العظمة، وأيمن زيدان.

وسارع المئات من أصدقائه ومحبيه لنعيه على صفحات التواصل الاجتماعي، مستذكرين مقاطع من مسلسلاته، ومشاهد من أعماله.

وكتب الممثل السوري بسام كوسا «الرحمة لروح شيخ الكار والمخرج الكبير».

كما نعاه الممثل السوري باسم ياخور، عبر صفحته على «فيس بوك»، ووصفه بأنه «صانع الضحكة»، و«معلم المهنة».

ويُطلق الفنانون والممثلون على شربتجي لقب «شيخ الكار»، أو «شيخ كار الكوميديا السورية»، لما له من علامات فارقة عبر مسلسلات كوميدية حفرت في الذاكرة السورية، ولاقت رواجاً عربياً.

وتزوّج شربتجي من سيدة مصرية، وله ثلاثة أبناء، بينهم المخرجة رشا شربتجي، التي ورثت المهنة عن أبيها، وبرزت في مجال الدراما.