«قرم الجبيل».. رحلة مشوقة في نظام بيئي فريد

استقطب منتزه قرم الجبيل، الوجهة التعليمية والبيئية والترفيهية الأولى من نوعها في أبوظبي، أكثر من 150 ألف زائر في الفترة بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.

ويوفر المنتزه العديد من الأنشطة والتجارب التعليمية لزراعة أشجار القرم التي تعزز تفاعل الزوار مع الطبيعة. ومن خلال هذه الأنشطة، يطّلع الزائرون على الدور الرئيس الذي تسهم به أشجار القرم في التخفيف من آثار التغير المناخي وتعزيز التنوع البيولوجي.

تماشياً مع هدف زراعة 100 مليون شجرة قرم، الذي أعلنت عنه مريم بنت محمد المهيري، تمت زراعة أكثر من 500 ألف شجرة حتى الآن. وتعد هذه المبادرة دليلاً على التزام جزيرة الجبيل بالحفاظ على هذا النظام البيئي الفريد والإسهام في تحقيق الأهداف الطموحة لدولة الإمارات لتوسيع غابات القرم، حيث تهدف جزيرة الجبيل إلى إيجاد بيئة صحية للحياة البرية، ودعم المجتمعات المحلية.

ويعد المنتزه كنزاً طبيعياً فريداً في جزيرة الجبيل، يوفر ملاذاً بعيداً عن صخب الحياة في المدينة، ويتيح لزواره الانغماس في الأجواء الهادئة والعجائب الطبيعية الوفيرة، الأمر الذي يجعله الخيار الأمثل للسياح والمقيمين على حد سواء.