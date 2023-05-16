السلوقي العربي.. الصديق الوفي و«الصاحب في الصيد»

يعدُّ السلوقي جزءاً مهماً من تراث الصيد العربي، ورمزاً لتقاليد الصحراء والصيد البرّي. وكان السلوقي العربي يلعب دوراً مُهمّاً أثناء رحلات الصيد بالصقور، وذلك لقُدرته على إيجاد الفريسة التي أصابها الصقر، والمُختبئة وسط الشجيرات أو الحشائش الطويلة أو في مخابئ أخرى، وتتميز كلاب الصيد السلوقية بقدرات استثنائية على التحمّل كما تُعرف بالذكاء والوفاء، وعرف العرب السلوقي منذ القدم وقاموا بتربيته والعناية به، وسلالته معروفة منذ أكثر من 7000 سنة.

وبالتزامن مع إشهار نادي صقاري الإمارات في عام 2001، جاء إنشاء مركز السلوقي العربي بأبوظبي، الأوّل من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وذلك بهدف إحياء أحد أجمل ركائز تقاليد الصحراء التي قامت على الصيد باستخدام الكلاب السلوقية.

ويهدف مركز السلوقي العربي إلى إحياء رياضة الصيد بالكلاب السلوقية والمحافظة على تقاليدها والاستعانة بها في ممارسة الصقارة، وحفظ السلالات الأصيلة، وتزويد المُهتمين بالمعرفة اللازمة وكيفية الاهتمام بها ورعايتها، وتدريبها والعناية الصحية بها وإكثارها وزراعة الشرائح التعريفية، وكذلك تسجيل المواليد وإصدار جوازات السفر وشهادات النسب لها، وإجراء ترتيبات التنقل والسفر وفق القوانين المُعتمدة.

ومثّل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أوّلى الفعاليات التراثية في المنطقة العربية التي احتفت بصديق الإنسان ومُرافقه منذ آلاف السنين، فكانت مُسابقة «جَمال السلوقي» مُبادرة فريدة لتعزيز الاهتمام بالسلالات الأصيلة من كلاب الصيد، وتعزيز علاقة الجيل الجديد بركائز تراث الأجداد.

ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة الـ20 من المعرض من 23 حتى 29 أغسطس المقبل.

ويُحسب لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أنّه كان أوّل من احتفى من خلال مسابقات المزاينة بمكانة الصقور والخيول والهجن وكلاب الصيد على حدّ سواء، فجاءت هذه المُسابقات لتُضفي على المعرض أجواء تنافسية شيّقة.

«أجمل كلب صيد»

تشمل معايير التقييم والتحكيم الدقيقة لمُسابقة اختيار «أجمل كلب صيد»، مواصفات السلالة التي ينحدر منها الكلب المُشارك، السلوك (كالمشي والركض)، المظهر العام (كالرأس، العين، الأنف، الفم، الأذن، الأسنان والفك)، البنية والشكل (الحجم، الرقبة، الأكتاف، الصدر، الظهر والذيل)، والمظهر (الجلد، اللون، الحركة، والأرجل)، إضافة لمهارات الصيد والمُطاردة والانطباع العام والسمات النفسية.

وأعلنت إدارة المعرض عن إطلاق نسخة جديدة من مُسابقة جمال السلوقي العربي للعام 2023، بحيث يُشترط أن يلتزم مالكو السلوقي بأن يكون الكلب المُشارك لائقاً صحياً وحاصلاً على شهادة التحصين، وأن يحمل شريحة إلكترونية.