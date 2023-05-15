«خطة جهنمية».. استأجروا فندقا كاملا لسرقة أمر غريب

قبضت الشرطة الكورية الجنوبية، على عصابة مكونة من ثمانية أفراد كانوا على وشك الوصول إلى هدفهم - خط أنابيب نفط - بعد أن أمضوا شهرًا كاملاً يحفرون نفقًا سريًا من فندق.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم اعتقال ثمانية مجرمين كانوا قد استأجروا فندقًا كاملاً في تشونغجو بمقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، وأمضوا شهرًا كاملاً في حفر نفق سري تحت الأرض كانوا ينوون الوصول من خلاله إلى خط أنابيب نفط قريب.

ويُعتقد أن الخطة قد تم التخطيط لها من قبل موظف سابق في شركة Daehan Oil Pipeline Corporation الكورية التي تديرها الدولة والذي تم فصله سابقًا لمحاولته سرقة النفط من خط أنابيب آخر.



واستأجر اللصوص فندقًا بالقرب من هدفهم بحجة رغبتهم في الاستحواذ عليه، وأمضوا معظم أيامهم في الحفر باستخدام أدوات بدائية لتجنب جذب الانتباه للأصوات الصاخبة.

ويُعتقد أنهم قاموا بمسح الفندق لفترة طويلة قبل الاقتراب من المالك وجعله يعتقد أنهم يريدون تولي العمل منه.

وقام اللصوص باستئجاره بسعر شهري قدره 4.5 مليون وون (أقل من أربعة آلاف دولار أمريكي)، وأغلقوا المبنى فورا وبدأوا الحفر في الطابق السفلي من المبنى. لقد عملوا فقط مع المجارف والفؤوس للحفاظ على مستويات الضوضاء منخفضة، حتى اقتربوا في نهاية الأمر من هدفهم.

في غضون شهر تقريبًا، تمكن المجرمون الثمانية من حفر حوالي 10 أمتار، وكانوا على مسافة 30 سم من خط أنابيب النفط. ولكن بمجرد أن بدأت ثمار عملهم وتخطيطهم تظهر، تم اقتحام الفندق واعتقال كل من بداخله.

وحُفر النفق الذي بلغ ارتفاعه 9 أمتار 78 سم وعرضه 81 سم من الطابق السفلي للفندق.

وقالت وسائل الإعلام أنه على الرغم من تعزيزه بالخشب، فإن وجوده يشكل خطورة نظرا لكونه تحت طريق سريع تستخدمه 66000 مركبة يوميًا مما يتطلب من السلطات الآن ملئه لمنع أية حوادث.

واعترف المشتبه بهم خلال تحقيق الشرطة بأنهم خططوا لبيع النفط في محطتين للوقود «لو نجحت الخطة».