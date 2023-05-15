سويدية تصنع تاريخاً.. أول امرأة تفوز بـ «يوروفيجن» مرتين

فازت المغنية السويدية لورين، بمسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» في ليفربول.

وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن المغنية، التي فازت سابقاً في عام 2012، صنعت التاريخ كأول امرأة، وثاني شخص فقط، يفوز بالمسابقة مرتين.

وحصدت لورين ما مجموعه 583 نقطة، بعد أن تم الجمع بين تصويت الجمهور ولجنة التحكيم، وتجاوزت بفارق ضئيل المغني الفنلندي كاريا، الذي حصد 526 نقطة. وأدت لورين أغنيتها الراقصة «تاتو» أو «الوشم» لجمهور التصويت الدولي، إذ كانت تغني من مكان مغلق مضاء على المسرح.

ويعني فوزها أنها تساوت في الرقم القياسي الذي يحتفظ به المغني الأيرلندي جوني لوجان، الذي فاز بالمسابقة في عامي 1980 و1987.

وبهذا الإنجاز تهدي لورين بلادها السويد الفوز السابع والقياسي في «يوروفيجن»، بعد 49 عاماً من نيل فريق «آبا» الجائزة للمرة الأولى عن أغنية «واترلو».

وقالت لورين للصحافيين: «أشعر بسعادة غامرة».

وأضافت في مقارنة بين فوزها هذا العام وفي 2012: «الأمر أشبه بالعودة إلى العائلة».

ونظمت الدورة الـ67 من المسابقة في ليفربول (مدينة البوب) بدلاً من أوكرانيا الفائزة العام الماضي، والتي لم تتمكن من استضافة المسابقة هذا العام بسبب الحرب الروسية.

ونجح المنظمون في الموازنة بين التعبير عما يحدث في أوكرانيا وبين ضرورة تجنب توجيه أي رسائل سياسية علنية التي تقتضيها قواعد المسابقة.