الأمم المتحدة تتدخل: شهادة الدكتوراة مع سمية الخشاب مزورة

تصدّرت الممثلة المصرية سمية الخشاب التريند على منصة "تويتر" في مصر، بعد تباهيها وتفاخرها بحصولها على شهادة دكتوراه فخرية من منظمة للأمم المتحدة، تبين لاحقاً أنها "مزيّفة".

ونشرت الخشاب صوراً ومقاطع فيديو عبر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، تشكر منظمة الأمم المتحدة للفنون على منحها الشهادة التي حملتها بين يديها ولباس التخرج، وسط نخبة من النجوم، قبل أن تحذف الصور ومقاطع الفيديو، بعدما كشفت الأمم المتحدة حقيقة الأمر، نافية علمها بهذه المنظمة على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشرح مسؤول في المكتب الإعلامي للأمم المتحدة في بيان رسمي الأمر، وطالب بفتح تحقيق في هذه المنظمة الوهمية.

وتبين أن الصفحة المنسوبة للأمم المتحدة دشنها محتال أسس في 2014 جمعية وهمية في ولاية كاليفورنيا، ولها مكتب رئيسي في نيويورك، ومكاتب فرعية في نيوجيرسي ولوس أنجلوس، وهولندا، وتمكن من النفاذ إلى وسائل الإعلام المصرية عبر فعاليات اجتماعية يدعو لها باسم الأمم المتحدة.