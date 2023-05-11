مواقع عالمية: توم كروز وشاكيرا في علاقة عاطفية

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات للنجمين العالميين توم كروز وشاكيرا مع اشاعات قوية عن علاقة عاطفية قد تظهر الى العلن قريبا بين الاثنين. وكان توم كروز والنجمة الكولومبية شاكيرا اجتمعا مؤخرا في سباق سيارات "ميامي جراند بريكس"، حيث تقابل الاثنان أثناء توجههما لمنطقة الـVIP في مضمار ميامي الدولي باستاد هارد روك لمشاهدة السباق.

وسرعان ما أكدت الأخبار أن شاكيرا كانت هناك برفقة عائلتها، وقد ظهر ابنها معها في العديد من الفيديوهات المنتشرة، وأن لقاءها بالممثل الأمريكي كان مجرد صدفة لا أكثر، إلا أن موقع Page Six كشف بعد ذلك أن توم كروز البالغ من العمر 60 عاماً معجب كثيراً بالنجمة اللبنانية الأصل البالغة من العمر 46 عاماً، وأنه فعلاً يسعى للارتباط معها بعلاقة عاطفية، خاصة أنه شعر بكمياء خاصة تربطهما.

ونقل الموقع عن مصدر خاص أن الممثل وبعد لقائه بالمغنية عمد إلى إرسال الورود لها إلى المنزل كلفتة منه ليعبر عن إعجابه بها.

وقال المصدر "إنّ كروز مهتمٌ جداً بمواعدتها، ويوجد إنسجام بينهما". كما أشار إلى أن "هناك كيمياء" بينهما. وذكر المصدر أيضاً أنّ شاكيرا بحاجة إلى شخص تستند عليه، وأن توم رجل حسن المظهر، ليضيف ممازحاً : "وهي ليست أطول منه".

يُشار إلى أنه خلال حفل بيلبورد الأول للمرأة اللاتينية في الموسيقى الذي أقيم يوم 6 مايو تم تكريم المغنية شاكيرا، بأول جائزة على الإطلاق لأفضل امرأة لاتينية "امرأة العام".

وتحدثت النجمة خلال كلمة لها عن انفصالها عن الإسباني جيرارد بيكيه دون ذكر ذلك بشكل مباشر، حيث قالت: "لقد مر عام أدركت فيه أننا النساء أقوى مما نعتقد، وأكثر شجاعة مما كنا نعتقد، وأكثر استقلالية مما تعلمناه".

وأضافت: "المرأة تنسى الكثير من الأشياء المهمة في حياتها لأنها تسعى للحصول على اهتمام وحب شخص آخر؟ ولكن سيأتي وقت في حياة كل امرأة، حيث لم تعد تعتمد فيه على شخص آخر تحبه وتقبل نفسها كما هي".

وتابعت: "في هذا الوقت سوف تستبدل البحث عن شخص آخر بالبحث عن الذات، وقت يكون فيه الرغبة في أن تكون مثالياً يتم استبدالها بالرغبة في أن تكون أصيلاً، وحيث يكون العثور على شخص مخلص أقل أهمية من أن نكون مخلصين لأنفسنا".

وختمت شاكيرا حديثها بالقول: "أهم الدروس التي تعلمتها في الحياة هي من النساء الأخريات، وكتبت لهن ما كتبته وغنيت ما غنيت، لأن المرأة فقط هي التي يمكن أن تحب حتى تمزقها، ويمكنها التحدث بصدق شديد، ويمكنها الغناء بغضب، ترقص في نشوة وتبكي بعاطفة.. فقط المرأة تستطيع فعل ذلك".