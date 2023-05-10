تقتل زوجها وتؤلّف كتاباً حزناً عليه

ألقت شرطة ولاية يوتا الأمريكية القبض على كوري ريتشينز، مؤلفة كتاب «هل أنت معي» الذي ألفته حزناً على زوجها، بتهمة القتل العمد وحيازة عقار ممنوع بمنزلها في كاماس؛ بلدة جبلية صغيرة بالقرب من بارك سيتي.

وذكرت الشرطة في تقريرها أن ريتشينز اتصلت بالطوارئ في منتصف الليل من مارس 2022 للإبلاغ عن وفاة زوجها إريك ريتشينز بعد أن تناول مشروباً كانت قد أعدته له احتفالاً بنجاحه في بيع منزل، قبل أن تذهب لوضع أحد أطفالها في الفراش ليخلد إلى النوم، وبعد عودتها تفاجأت بأن زوجها أصبح جثة هامدة فاتصلت بالطوارئ من فورها.

ووُجهت أصابع الاتهام إليها بالقتل العمد وحيازة عقار جي إتش بي «وهو عقار مخدر يُستخدم في الأماكن الترفيهية بعد أن كشفت الفحوصات المخبرية احتواء دم زوجها على خمسة أضعاف من مادة الفنتانيل القاتلة، كما ذكر صحيفة "الخليج".

وتأتي هذه التهم استناداً إلى رواية أحد معارفها -الذي لم يكشف عن اسمه- بأنه باعها مادة الفنتانيل بعد شهرين من ظهور ريتشينز على التلفزيون المحلي للترويج لكتابها «هل أنت معي» وهو كتاب مصور كتبته لمساعدة الأطفال على التأقلم بعد وفاة أحد أفراد أسرتهم.

ووصفت المؤلفة في الجزء المعنون بـ«الأشياء الجيدة في يوتا» أن وفاة زوجها المفاجئة خلفت في نفسها هي وأطفالها الثلاثة حزناً عميقاً، كما أوصت بعدم إهمال جانب الأطفال والعمل على رفع معنوياتهم، وأن يُشرح لهم أن من فقدوه موجود روحاً وإن لم يكن حاضراً بجسده».