رحلة إلى لايبزيج.. مدينة الأوبرا والأبطال في ألمانيا

صنفت مدينة لايبزيج من أكثر 10 مدن يُنصح بزيارتها، وهي إحدى مدن ولاية ساكسونيا، وثاني أكبر مدن الولاية، وهي المدينة التى عاش فيها الموسيقار العالمي يوهان سباستيان باخ، حتى وفاته ودفن فى كنيسة سانت توماس، كما أنها مدينة الفيلسوف الألماني جوته. وفي لايبزيج مزايا سياحية بصفتها أجمل المناطق في ألمانيا، كما يذكر أن الحكومة الألمانية أطلقت العام الماضي حملة سياحية تركز في جوهرها على الاستدامة.

تقع مدينة لايبزيج في شرق ألمانيا في ولاية سكسونيا، وهي مركز أعمال ونقل مهم. وغالباً ما يشار إليها باسم مدينة المعارض. لكثرتها وشهرتها العالمية، نظراً إلى العدد الكبير من الطوابق التجارية والأسواق والمعارض في الهواء الطلق.

ولايبزيغ هي أكبر مدينة في ولاية سكسونيا الفيدرالية، وتشتهر بعروض الأوبرا من الدرجة الأولى والحفلات الموسيقية الكلاسيكية. كما اشتهرت بأنها مدينة الأبطال لدورها الريادي خلال الثورة الديمقراطية عام 1989.

تتمركز المدينة في وسط ألمانيا وفي غرب ولاية ساكسونيا الفيدرالية، وهي واحدة من أكثر المدن تطوراً ديناميكياً في البلاد والأكبر في المنطقة. لذلك فهي مدينة ذات تاريخ غني، تأسست منذ أكثر من 1000 عام عند تقاطع طرق التجارة ولعبت دائماً دوراً مهماً في ساكسونيا. لذلك، اليوم هي مركز اقتصادي وثقافي مهم في ألمانيا.

كيفية الوصول إلى لايبزيج

يمكن الوصول إلى المدينة بسهولة عن طريق الجو أو القطار أو السيارة أو الحافلة. إذ يوفر الوصول إلى الطرق السريعة A14 و A9 و A38، وصولاً لايبزيج إلى التي تربطها خطوط الحافلات بين المدن بالعديد من المدن الألمانية الكبرى.

كما تتوقف الحافلات بين محطة القطار الرئيسة ودار الأوبرا. ومدينة لايبزيغ ألمانيا هي واحدة من أكبر مراكز السكك الحديدية في ألمانيا وواحدة من مراكز الاتصالات عالية السرعة المهمة. وتربط القطارات عالية السرعة المدينة مع ميونيخ ، برلين، نورمبرغ ، وفرانكفورت. وفي لايبزيج مطار كبير، تنطلق منه الحافلات والترام إلى وسط المدينة، كما يقع مطار برلين على بُعد ساعتين بالقطار.

الطقس في لايبزيج

تقع لايبزيج عند التقاء ثلاثة أنهار، 160 كم من برلين في الجزء الجنوبي من السهل الألماني. والمنطقة مغطاة بالغابات والمستنقعات. لذلك فالمناخ معتدل مع بعض التأثيرات البحرية. كما أن الصيف دافئ بمتوسط درجة حرارة 17-20 درجة. والشتاء معتدل للغاية مع درجات حرارة تصل إلى صفر. ويسقط ما يزيد قليلاً على 500 ملم من الأمطار سنوياً.

لذلك فطقس لايبزيج مستقر تماماً على مدار العام. الصيف دافئ والشتاء بارد. وأفضل وقت لزيارة المدينة هو من مايو إلى سبتمبر.

أماكن الإقامة

فندق «ذا ويستن لايبزيج» وسط المدينة، الذي يتمتع بقربه من محطة القطار الرئيسة والعديد من المعالم السياحية الشهيرة، مع الأجواء الدافئة والودودة للفندق وبطابعه الخاص، يقع The Westin على بُعد 10 دقائق سيراً على الأقدام من كل من دار بلدية لايبزيغ وحديقة حيوان لايبزيغ، وتبعد محطات الترام والقطارات مسافة خمس دقائق سيراً على الأقدام، حيث توفر إمكانية الوصول بسهولة إلى جميع أنحاء المدينة.

أفضل الأماكن السياحية في مدينة لايبزيج

«ساحة أوغسطس»

تقع «ساحة أوغسطس» على الحافة الشرقية وسط مدينة لايبزيج، وتعد واحدة من أكبر ساحات المدينة، حيث تبلغ مساحتها 40 ألف متر مربع، وتتميز الساحة بكونها محاطة بمجموعة من المباني الأكثر شهرة فى المدينة، مثل دار الأوبرا ومبنى كروش هاوس، كما تعد الساحة مكاناً رائعاً إن أردت الاستراحة قليلاً من جولتك بالمعالم المحيطة بالساحة، خصوصاً أنها تحتوي على عدد وفير من المقاعد المريحة ومجموعة من المقاهى.

حديقة حيوان - لايبزيج

حديقة حيوان لايبزيج هي حديقة كبيرة تقع شمال غرب مركز مدينة لايبزيج، وهي واحدة من أكثر حدائق الحيوان تنوعاً بالأنواع فى أوروبا، كما أنها مصنّفة ضمن أفضل حدائق الحيوان في العالم، وتضم حديقة حيوان لايبزيج ما يقرب من 300 نوع من الحيوانات. ومنها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض، مثل تنين كومودو وفرس النهر القزم، كما تضم الحديقة بيتاً زجاجياً ضخماً للنباتات الاستوائية.

كنيسة القديس نيكولاس

كانت هذه الكنيسة القوطية والباروكية مسرحاً لتظاهرات يوم الإثنين، التي ساعدت في النهاية على إعادة توحيد ألمانيا. مع وجود عدد أقل من Stasi من برلين، والزائرين الأجانب المنتظمين لمعرض Leipzig Messe (المعرض التجاري)، وكانت لايبزيغ أول مدينة كبيرة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية تشهد احتجاجات سلمية مناهضة للحكومة في عام 1989.

مدينة الفيلسوف الألماني جوته والموسيقار العالمي باخ.

طقس لايبزيج مستقر تماماً على مدار العام، وأفضل وقت لزيارتها من مايو إلى سبتمبر.