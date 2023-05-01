«القرائي للطفل»: حان وقت التذوق

يجمع مهرجان الشارقة القرائي للطفل 12 من مشاهير الطهاة، إذ سيقدمون 30 فعالية في «ركن الطهي» في الدورة الـ14 من المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من الثالث إلى 14 الجاري بمركز «إكسبو الشارقة».

ولإمتاع العائلات الذين يصطحبون أطفالهم إلى فعالياته، أعد المهرجان برنامجاً حافلاً لـ«ركن الطهي»، الذي يجذب جمهوراً واسعاً كل عام، إذ سيقدم الطهاة ورش طبخ حية، تضم وصفات من مختلف مطابخ العالم، ويتشاركون خلالها مع الزوّار نكهات من المطبخ العربي والآسيوي والإفريقي والأوروبي.

ومن قائمة الطهاة المشاركين: آشيا إسماعيل (نيوزيلندا)، وبريانكا نايك (الولايات المتحدة الأميركية)، وأوما راغورمان (الهند)، وآنا أورتينز (البرتغال)، وفاتنة ضاهر، وآسيا عثمان (المغرب)، والتوأمان ميثا وعبدالرحمن (الإمارات)، وأنتو كوكاجني (الغابون)، وجريس جوون (كوريا الجنوبية).

كما سيكون جمهور المهرجان على موعد في «ركن الطهي» مع الشيف فاتنة ضاهر، التي اشتهرت بوصفاتها السريعة والسهلة عبر صفحتها الخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي صاحبة كتاب الطبخ «وصفات فاتنة» باللغتين العربية والإنجليزية.

كما يستضيف المهرجان الشيف أنتو كوكاجني، ذات الجذور الغابونية، والتي تقيم في باريس، إذ ستقدم خبرتها لجمهور «ركن الطهي». درست كوكاجني فنون الطهي في فرنسا والولايات المتحدة قبل أن تبدأ مهنتها كشيف ومستشارة في المطابخ الإفريقية في باريس.

ومن أبرز ضيوف المهرجان الطاهية المغربية آسيا عثمان، التي تقدم برنامجاً تلفزيونياً على قناة «فتافيت» ونشرت خمسة كتب طبخ من وصفاتها المميزة.

ولمحبي الوصفات البرتغالية تقدم الأميركية آنا أورتينز، وصفات من مطبخ البرتغال، التي تنحدر أصولها منها، وهي شيف وكاتبة طهي من ماساتشوستس، بالولايات المتحدة، هاجر والداها إلى أميركا من بلدة صغيرة في منطقة الألنتيخو في البرتغال، ولديها كتابان عن الطهي البرتغالي الذي تدرس فنونه.

وتعرض الطاهية النيوزيلندية آشيا إسماعيل، ما تعلمته من والدتها الهندية، وما اكتسبته من خبرات المطبخ النيوزيلندي، إذ انتقل أجدادها من الهند إلى ملاوي في أواخر الأربعينات ثم إلى المملكة المتحدة، وتعلمت من والدتها وصفات توارثتها الأجيال، ونشرت أول كتاب طبخ لها في أكتوبر 2018. فيما تقدم الطاهية الهندية بريانكا نايك، الحائزة العديد من الجوائز في عالم الطبخ، تجربتها في الطهي التي حققت لها شهرة واسعة مكنتها من الكتابة حول «المطبخ البيئي» لصحيفة «واشنطن بوست»، إضافة إلى الطاهية والمدونة أوما راغورمان، التي نشرت على مدونتها أكثر من 1000 وصفة، وفازت بعشرات الجوائز، ويزور مدونتها ملايين الأشخاص بشكل متكرر، وهي أيضاً مؤلفة لأحد كتب الطبخ الأكثر مبيعاً.

ورش للصغار

يشارك الطهاة في مجموعة ورش طبخ تقدم للأطفال، خلال مهرجان الشارقة القرائي، وستشمل إعداد كوب السباغيتي، وصنع البيتزا، وصنع الآيس كريم، وإعداد السوشي، وورشة تدريب الأطفال لتمكينهم من صنع علب الغذاء الخاصة بهم، إضافة إلى ورشة حول فن صنع أطباق الشوكولاتة وكعكة الحلوى، والكعكة اليابانية.

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة عروضاً وأنشطة وورش عمل وجلسات حوارية متنوّعة، إذ يضم برنامجه 1732 فعالية متنوّعة، يشارك فيها أكثر من 457 ضيفاً من 66 دولة، ويشتمل على 136 عرضاً تتوزع بين العروض المسرحية، والعروض الراقصة، والعروض الجوالة والسيمفونيات الغنائية.

30

فعالية في «ركن الطهي» في الدورة الـ14 من المهرجان.