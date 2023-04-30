حتى السحاب.. لم يخل من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية

اكتُشفت في الغيوم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية سحبتها الرياح إلى السحاب لمسافات بعيدة جداً أحياناً، كما كشفت دراسة فرنسية كندية.

وقال معد الدراسة الرئيسي فلوران روسّي لوكالة «فرانس برس» أول من أمس: «هذه البكتيريا عادة ما تعيش فوق الأوراق أو داخل التربة».

وأضاف: «اكتشفنا أن الرياح حملتها إلى الغلاف الجوي وأن بإمكانها التنقل لمسافات بعيدة وعبور الكرة الأرضية على ارتفاعات عالية بفضل السحب».

وكان عدد من الباحثين في جامعة لافال في كيبيك وجامعة كليرمون أوفيرنيه أخذوا عينات باستخدام «مكانس كهربائية» عالية السرعة من سحب متشكلة فوق بوي دو دوم، وهو بركان خامد في وسط فرنسا، بين سبتمبر 2019 وأكتوبر 2021.

ومن محطة أبحاث تقع على ارتفاع 1465 متراً حلل العلماء هذه العينات بحثاً عن جينات مقاومة للمضادات الحيوية، وتوصلوا إلى أن الغيوم احتوت على ما بين 330 وأكثر من 33 ألف بكتيريا لكل مليلتر من الماء في متوسط نحو 8000 بكتيريا لكل مليلتر. وحدد 29 نوعاً فرعياً من الجينات المقاومة للمضادات الحيوية في البكتيريا.

وقال روسّي إن «الغلاف الجوي قاسٍ جداً على البكتيريا»، مضيفاً أن معظم البكتيريا التي اكتشفناها كانت بيئية، ومن غير المُحتمل أن تكون ضارة للإنسان.