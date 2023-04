8 أفلام رسوم متحركة جديدة على شاشة «نتفليكس»

أعلنت نتفليكس عن ثمانية أفلام رسوم متحركة من المقرر إطلاقها خلال الأشهر الـ18 المقبلة، وذلك بعد فوز المنصة العالمية بجائزة الأوسكار عن فيلم «بينوكيو من غييرمو ديل تورو»، واستحواذها أخيراً على أستوديوهات «أنيمال لوجيك» الأسترالية الشهيرة لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة.

ومن أبرز هذه الأعمال فيلمان طويلان جديدان في 2024: «إنقاذ قاع الهامور: فيلم ساندي أمور»، وفيلم IN YOUR DREAMS، المليئان بمغامرات جديدة، وبعالم من التشويق والأحداث الخيالية الممتعة، ويجسدان حرص المنصة الدائم على تقديم أفلام رسوم متحركة ترفيهية مميزة وبطابع سينمائي مناسب للجميع.

وستعرض المنصة «الملك القرد» الصيف المقبل، وهو فيلم كوميدي عائلي حافل بالمغامرات والتشويق، ويروي قصة قرد مميز يحمل عصاً سحرية لاستخدامها أثناء القتال، ينطلق في مهمة ملحمية لإلحاق الهزيمة بأكثر من 100 من الكائنات الشريرة، والانتصار على «الملك التنين» غريب الأطوار، وكذلك على ألد عدو للملك القرد على الإطلاق، ألا وهو كبرياؤه. وفي خضم مغامراته، تقف فتاة قروية شابة لمواجهة سلوكه الذي يتمحور حول ذاته، ولتُبين له أن أصغر حصاة على سطح الأرض يمكن أن يكون لها تأثير كبير على العالم.

كما تعرض «نتفليكس» فيلم «ليو» الخريف المقبل. ويقدم الممثل والكوميدي الأميركي آدم ساندلر في الفيلم الكوميدي أداءً يرسم ضحكات على متابعيه في كوميديا موسيقية تدور أحداثها خلال العام الأخير من المدرسة الابتدائية، بعيون حيوان الفصل الأليف «ليو» (ساندلر)، الذي أمضى عقوداً من الزمان عالقاً في الفصل الدراسي

نفسه في فلوريدا، بصحبة زميلته السلحفاة «بيل بور». وعندما يعلم «ليوم» بأن كل ما تبقى له على قيد الحياة هو عام واحد فقط، يلجأ إلى وضع الخطط للهروب وتجربة الحياة في الخارج، ولكن بدلاً من ذلك ينشغل بمشكلات طلابه القلقين، بما في ذلك المشكلات مع معلم الفصل البديل غير اللطيف.

بينما سيعرض «هروب الدجاج: تشيكن ناغيت» الخريف المقبل. والفيلم من إخراج «سام فيل» الذي رُشح لنيل جائزتي «الأوسكار» و«البافتا» عن فيلمي. ويُعد هذا الفيلم، الجزء الجديد من فيلم «هروب الدجاج» الذي حقق نجاحاً عند طرحه، وأصبح الأعلى إيرادات في تاريخ أفلام الرسوم المتحركة.

أما أفلام IN YOUR DREAMS، و«إنقاذ قاع الهامور: فيلم ساندي أمور»، وTHAT CHRISTMAS، وTHELMA THE UNICORN، و«ألترامان» فستعرض في 2024.

ويستند فيلم «ألترامان» إلى الشخصية اليابانية المحبوبة «ألترامان»، وتروي أحداثه قصة نجم البيسبول «كين ساتو» الذي قرر العودة إلى موطنه اليابان ليتحول إلى البطل الخارق «ألترامان» الذي ينبري للدفاع عن كوكب الأرض ومواجهة قوى الشر، إلا أنه سرعان ما يجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، عندما يجبر على تربية سلالة ألد أعدائه، وهنا يتعين على «كين» الانطلاق في رحلة بطولية، وتحقيق التوازن بين الأبوة، ووالده البعيد عنه، و«قوة دفاع كايجو» لتجاوز الأنا، واكتشاف المعنى الحقيقي لشخصية «ألترامان».