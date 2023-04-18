"إبيك ستوري ميديا" تعقد شراكة مع "بداية" للحصول على امتياز المسلسل الكرتوني "منصور"

وقّعت "بداية للإعلام" اتفاقية شراكة مع "إبيك ستوري ميديا،" - شركة ابتكار المحتوى المخصص للأطفال المستقلّة - لتصبح بموجبها وكيل المحتوى والترخيص لسلسلة الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد الجديدة التي تحمل عنوان "مغامرات منصور: عصر الذكاء الاصطناعي".

وستضاف السلسلة إلى مجموعة امتيازات "إبيك ستوري ميديا" المتنامية والتي سيتمّ تقديمها ضمن فعالية MIPTV التي تقام في مدينة كان الفرنسية، وسيتم تمثيلها مستقبلًا خلال منتديات توزيع المحتوى والترخيص القادمة.

كما ستمثل "إبيك ستوري ميديا" السلسلة الجديدة على نطاق العالم باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين بهدف تأمين حقوق البثّ عبر عدد من المنصات، وذلك كجزء من جهود "بداية" الهادفة إلى الترويج للمسلسل الكرتوني عالميًا.

وسيعتمد المسلسل الجديد على النجاح الكبير الذي حققته سلسلة "منصور" الأصلية والتي حصدت حتى الآن أكثر من ملياري مشاهدة على "يوتيوب" واستقطبت ما يزيد عن 25 مليون مشاهد.

وتولّت "بداية" تطوير وإنتاج سلسلة الحركة والمغامرات باللغتين الإنجليزية والعربية، وهي تعالج قضايا ومواضيع تهمّ الجيل الحالي من الأطفال حول العالم كما يتناول المسلسل فوائد الذكاء الاصطناعي وتحدياته بشكل طريف، وأهمية الاستفادة من التكنولوجيا من دون الاعتماد المفرط عليها، وقضايا تغير المناخ، وتعقيد التفاعل الاجتماعي في العصر الرقمي.

وفي هذا الإطار، قال نبيل الجسر، الرئيس التنفيذي لشركة "بداية للإعلام".. "استحوذ مسلسل منصور على مخيّلة الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحدث تأثيرًا بالغًا في نفوسهم. وهذا ما دفعنا إلى البناء على هذا النجاح وإنتاج الموسم الجديد من منصور والمساهمة من خلال الشراكة مع إبيك في توسيع نطاق انتشاره العالمي وإلهام جيل جديد من الأطفال حول العالم ويعدّ مسلسل منصور عملًا ترفيهيًا فريدًا يحتفي بالقيم الإيجابية ويتناول أبرز المواضيع التي تؤثر على حياة الأطفال ويتمتع بكافة العناصر اللازمة لإحداث تأثير إيجابي على الأجيال القادمة".

من جانبه ، قال كين فاير، رئيس "إبيك ستوري ميديا".. " نتطلّع لجني ثمار هذه الشراكة اللافتة مع واحدة من أفضل شركات الإنتاج في الشرق الأوسط، والتعاون في إلقاء الضوء على قصص تتوافق مع التزامنا بالتنوّع والترويج للمحتوى الثقافي الأصيل الذي يجذب الجماهير حول العالم. كما نفخر بالعمل مع "بداية للإعلام" وإدراج "منصور" ضمن قائمة الأعمال الفريدة التي سنقدمها في فعالية MIPTV فنحن نبحث دائمًا عن الأعمال التي تحتوي على العناصر الفريدة التي يمكنها توفير تجربة شاملة للمشاهد ويتمتع مسلسل "منصور: عصر الذكاء الاصطناعي" بكل المزايا التي تؤهله لاستقطاب المشاهدين الذين يرغبون في التعمّق في شخصياتهم وقصصهم المفضلة، ونتطلع إلى استكشاف مزيد من الفرص مع "بداية " خلال السنوات القادمة".

وتعتزم "بداية " إنتاج أربعة مواسم من مسلسل "عصر الذكاء الاصطناعي" وستكون الحلقات الـ26 الأولى منه جاهزة في الربع الثالث من عام 2023.