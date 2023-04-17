حقيقة تغيير نهاية مسلسل «جعفر العمدة» «بطلب من الحكومة»

حالة واسعة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشأن إعادة تصوير نهاية جديدة لمسلسل جعفر العمدة، بعد تم تقديم طلب رسمي من جهات حكومية.



وكشفت عددا من الصحف المحلية التي تابعت الامر أن عملية التصوير الجديدة التي تم انجازها خلال الايام الماضية ليس لنهاية العمل، بل لمشهد في الحلقة 28 من المسلسل لاحظ المخرج محمد سامي إنه بحاجة لإضافات جديدة.

وأوضحت المصادر أن المخرج محمد سامي وأثناء عمل المونتاج الخاص بحلقات المسلسل، لاحظ أن هذا المشهد يحتاج إلى لمسة فنية وزاوية أخرى وبناء على ذلك طلب من فريق العمل تصوير هذا المشهد مرة أخرى.

وبينت أن هذا الأمر هو التغيير الوحيد الذي تم في حلقات مسلسل جعفر العمدة، ولم يتم التطرق بأي شكل للمشاهد النهائية من مسلسل جعفر العمدة.

ويحظى مسلسل جعفر العمدة، بمتابعة واسعة من الجمهور المصري والعربي، ويتصدر أكثر الأعمال الدرامية مشاهدة وتفاعلا بين الجمهور وهو ما يظهر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل مستخدموها مع العمل، الذي أخرجه محمد سامي وشارك في تأليفه.

ووجهت العديد من الإشادات إلى المخرج محمد سامي بسبب الشكل الذي ظهر به مسلسل جعفر العمدة ومدى الواقعية التي عبر عنها والتي كان لها دور في تصدر المسلسل لدراما رمضان 2023، وكذلك نجاح سامي في اختيار القصة والممثلين في مختلف أدوار العمل، والأداء الذي ظهر به الممثلين، والذي يؤكد أنه مجهود كبير تم بذله من سامي للوصول بالعمل إلى تلك المكانة.

البعض أكد أن إخراج محمد سامي للعمل كان من بين العوامل الرئيسية في نجاحه، موضحين أن للمخرج محمد سامي دور في إعادة الدراما المصرية للصدارة مرة أخرى واستعادة مكانتها بين الجمهور العربي.