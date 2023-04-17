قهوة الصباح.. خبراء يحذّرون من دورها في تفاقم الإصابة بهذا المرض الجلدي

توصّل الخبراء إلى نتيجة مفادها أن فنجان القهوة الصباحي قد يفاقم الإصابة بما يُعرف طبياً باسم "الوردية".

والوردية هي حالة جلدية تؤدي إلى احمرار في الوجه والصدر والذي يكون مؤلماً، لاسيما عند استخدام الماء أو منتجات العناية بالبشرة.

ولا يوجد سببٌ معروفٌ لهذه الحالة، التي تؤثر بشكل أساسي في الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، بدءاً من أوائل الثلاثينيات من العمر، لكن يبدو أنها نتيجة لتوسع الأوعية الدموية الصغيرة في الوجه

وقال الكيميائي بروس غرين، إن هناك مجموعة متنوعة من المسبّبات للوردية، "كالعوامل العاطفية وتغيرات في الطقس"، مستدركاً "الوردية الخفيفة قد لا تتطلب بالضرورة علاجاً إذا لم يكن الفرد منزعجاً من الحالة، يُنصح بالسعي للحصول على رعاية الطبيب من أجل التقييم والعلاج .