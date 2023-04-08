«رمضانيات» بيت الحكمة تستقبل أكثر من 30 ألف زائر

حظيت فعالية «رمضانيات» السنوية في بيت الحكمة بإقبال من خلال استقبال أكثر من 30 ألف زائر من الجمهور الذي حرص على الاستمتاع بتجربة استثنائية جمعت بين أنشطة التسوق، والبرامج الثقافية، وبرامج الأطفال وسط أجواء رمضانية فريدة استمرت على مدار 11 يوماً من 23 مارس إلى الثاني من أبريل الجاري.

وأضافت الفعالية، التي أقيمت للعام الثاني على التوالي، لمسات عصرية امتزجت بأجواء شهر رمضان المبارك، ما جعلها الوجهة المفضلة لمحبي الثقافة والترفيه للاستمتاع بقراءة الكتب في مختلف التخصصات والفنون، وقضاء أوقات رائعة في التسوّق والتجوّل في مختلف أركان المكان، وحضور ورش العمل والبرامج المميزة على مدار أمسيات رمضانيات.

وأقيمت نسخة هذا العام من «رمضانيات» برعاية مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث وفرت الجهتان فرصة لإشراك أصحاب المشاريع الناشئة ورائدات الأعمال من أعضائهما في هذا السوق المفتوح، بهدف دعم مشاريعهم وتعريف مجتمع الشارقة بما يقدمونه من منتجات وخدمات.

وتضمنت الفعالية سوقاً في الهواء الطلق ضمّ نخبة من العلامات التجارية والمتاجر، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي المميزة في مناطق مختلفة بالمكان، والتي عرضت الأزياء والهدايا والإكسسوارات، إلى جانب محلات بيع العطور العربية والبخور، فيما استقبلت المطاعم والمقاهي في الحديقة الشمالية لـ«بيت الحكمة» الزوار ووفَّرت لهم فرصة مميزة للاسترخاء والاستمتاع بالحوارات والنقاشات والأنشطة الرمضانية المختلفة.

وعلى هامش الفعالية، نظم بيت الحكمة عدداً من ورش العمل والجلسات النقاشية ضمن برنامج «حديث الحكمة» بالتعاون مع جهات مختلفة، حيث تناولت موضوعات متنوعة وشيّقة من بينها أهمية اكتساب عادة القراءة، والاستفادة من شهر رمضان في الحصول على حياة صحية ومتوازنة، بالإضافة إلى فضاءات الكتب التي جمعت نخبة من الكتّاب والشعراء لتسليط الضوء على حياة مفكرين وأدباء بارزين في العالم العربي، وقد شهدت هذه الأنشطة الثقافية تفاعلاً وحضوراً بارزاً من الجمهور الذين أسهموا في إثراء نقاشاتها.

وفيما يخص الأطفال، نظم بيت الحكمة مجموعة من ورش العمل الإبداعية والتعليمية لهم بغرض تنمية مهاراتهم وإثراء معارفهم، من بينها ورشة لتعلم فنون الطهي، وورشة لعمل فوانيس رمضان، وكذلك ورشة للسرد القصصي، وأخرى لتعلم صناعة الأشكال الفخّارية. وقد أبدى الصغار اهتماماً وحماساً أثناء مشاركتهم في هذه الأنشطة تحت إشراف مجموعة من المتخصصين، الذين قاموا بتوجيه الأطفال ومساعدتهم في كل خطوة.

واستقطب معرض الخوارزمي في بيت الحكمة زوّار «رمضانيات»، إذْ تحول إلى مجلس عربي مليء بعوامل الجذب البصرية المستوحاة من جماليات شهر رمضان، حيث تضمن معرضاً للصور الفوتوغرافية للمصوّرة علياء بنت سلطان، التي أبدعت مزيجاً من الفن والأصالة من خلال تسليط الضوء على الثقافة والعادات والتقاليد الإماراتية الموروثة. ويستمر هذا المجلس في استقبال الزوّار حتى نهاية الشهر الفضيل، ليتيح لهم فرصة للجلوس والقراءة وتبادل النقاشات والاستماع بممارسة الألعاب اللوحية وغيرها من الأنشطة وسط أجواء مميزة.