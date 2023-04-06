مطعم ياباني يمنع زبائنه من استخدام الهواتف.. لسبب غريب جداً

تعتمد المطاعم اليابانيّة المخصّصة لأطباق الشعيريّة على قاعدة في صالاتها مفادها: تناول الطّعام بسرعة وغادر.

ومؤخراً بالغ أحد أصحاب مطاعم الشعيريّة في تطبيق هذه القاعدة بجدية وصرامة حتى أنّه بدأ في حساب المدة التي يستغرقها زبائنه في الانتظار قبل البدء بتناول الطّعام، حسب «سي إن إن».

ووجد صاحب المطعم أنّ الذين انتظروا لفترة أطول قبل تناول الطّعام الساخن كانوا عادةً يشاهدون مقاطع الفيديو عبر هواتفهم، ما دفعه إلى التّعامل مع المشكلة بنفسه، فقرر منع الزّبائن من استخدام هواتفهم الذكيّة أثناء تناول الطّعام او خلال انتظاره.

وقال كوتا كاي صاحب مطعم «ديبو- تشان» في طوكيو : «لاحظنا أنّ أحد الزّبائن لم يبدأ بتناول الطّعام إلا بعد مرور أربع دقائق»، مضيفاً أنّه كان يشاهد مقاطع الفيديو باستخدام هاتفه أثناء ترك الطّعام السّاخن حتّى يبرد.

وقد لا يبدو ذلك مهماً في بعض الأماكن، ولكن يُحضّر كاي شعيريّة من نوع «هاكاتا رامين»، وهو «طبق وُلِد للأشخاص غير الصّبورين»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن الشعيريّة الرّقيقة تتمدّد وتفسد بسرعة كبيرة، ولذا قد يؤدي الانتظار لأربع دقائق إلى تناول وجبة سيئة.