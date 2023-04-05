سائق شاحنة يفقد الوعي ويصدم بطائرة في مطار بالمكسيك (فيديو)
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطعاً يوثق لحظة اصطدام شاحنة بطائرة محملة بالركاب في مطار غوادالاخارا غرب المكسيك، كانت تستعد للإقلاع إلى لوس أنجلوس.
وأوضحت شركة الطيران "فيفا إيروبوس" في بيان أن السائق كان يقود شاحنة تموين ويوصل الطعام لطائرة مجاورة عندما فقد وعيه فجأة.
وأضافت: "تسبب الحادث بأضرار في الطائرة، ولم يصب أحد سواء من الركاب أو طاقم الطائرة".
ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فقد اضطر الركاب للنزول من الطائرة وتغيير موعد رحلتهم.
7 years old VivaAerobus Airbus A320-232 aircraft (XA-VAP) has been hit by a catering truck and suffered structural damages to the empennage area at the Guadalajara International Airport (MMGL), Mexico on 31 March.— FL360aero (@fl360aero) April 1, 2023
Flight: https://t.co/HFT0LgOdWW#aircraft #safety pic.twitter.com/tK1CiVXAQY
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