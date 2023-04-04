حقيبة نسائية من نيزك سقط قبل 55 ألف عام

أطلقت دار أزياء فرنسية حقيبة يد فاخرة مصنوعة من نيزك حقيقي سقط على الأرض قبل 55 ألف عام، بسعر خيالي.

وابتكرت دار الأزياء "كوبرني" وتبلغ كلفتها 40 ألف يورو، وصنع هذا الإصدار المحدود من الحقائب من مادة الراتنج وصخور نيزكية سقطت على الأرض منذ 55 ألف عام، وعثر عليها في عام 1968 في جنوب فرنسا.

وتزن الحقيبة نحو 1.8 كغ ويبلغ ارتفاعها الإجمالي، من أعلى الحزام إلى الأسفل عند القاعدة نحو 23 سم. وتقول شركة "كوبرني" إن التصميم "يجمع بمهارة بين علم الآثار والتصميم والفن الكلاسيكي والبدائي".

وبحسب (RT) فهذه ليست المرة الأولى التي تلفت فيها "كوبرني" الأنظار لمشروعاتها الغريبة حيث أصدرت العلامة التجارية حقيبة يد مصنوعة بالكامل من الزجاج الشفاف مقابل 2800 دولار، ما يتيح للناس رؤية ما يتم حمله بالداخل.

وأشارت "كوبرني" إلى أن الحقيبة ذات إصدار محدود ضمن مجموعتها لخريف/شتاء 2023، وكل قطعة سيتم بيعها "ستختلف قليلا عن غيرها"، وسوف يستغرق الأمر ما يقارب ستة أسابيع للحصول عليها. ومع ذلك، فإنه لا يمكن إرجاعها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إرفاق شهادة أصالة مع الحقيبة.

وحسب " صحيفة ديلي ميل" البريطانية سيتم الحصول على الصخور النيزكية بشكل فردي لكل طلب، ويمكن أن تأتي من مواقع مختلفة، اعتمادا على مكان سقوط النيزك على الأرض.

وعلى الرغم من أن الحقيبة مصنوعة من الصخور، إلا أنها تزن 1.8 كغ، أقل من متوسط حقيبة اليد العادية.

وصُنعت صخرة الفضاء النادرة يدويا في إيطاليا وتم دمجها في الحقيبة بواسطة مصنع Semar الإيطالي.

ومن غير الواضح كيف حصلت "كوبرني" على الصخرة أو أين كانت في آخر 55 عاما منذ اكتشافها في فرنسا. ومن المحتمل أن "كوبرني" اشترتها من متحف أو من جامع خاص.