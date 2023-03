35 قتيلاً بحادثة مروعة بالهند.. وفيديو يكشف ما حدث داخل البئر (فيديو)

قال مسؤولون، اليوم، إنه تم العثور على 35 جثة داخل بئر في معبد هندوسي وسط الهند بعد سقوط عشرات الأشخاص في المياه الموحلة عندما انهار غطاء البئر.

وأظهر مقطع مصور لحادثة مجمع المعابد في إندور بولاية ماديا براديش، حالة من الفوضى تلت ذلك، حيث اندفع الناس نحو المخارج، وقامت حفارة بهدم جدار معبد عمره عقود لمساعدة الناس على الفرار.

واستخدم قرابة 140 من رجال الإنقاذ، بمن فيهم أفراد من الجيش، الحبال والسلالم لانتشال الجثث من البئر بعد شفط المياه، وكانت المهمة صعبة بسبب ضيق المسار ووجود حطام في البئر.

وذكر شهود عيان أن حشدا كبيرا من المصلين احتشدوا في المعبد لأداء طقوس النار والاحتفال بمهرجان راما.

وقال مفوض الشرطة ماكراند ديوسكار إن عشرات الأشخاص سقطوا في المياه عندما انهار غطاء البئر وغطتهم الأنقاض المتساقطة.

وصرح كانتيبهاي باتيل، رئيس جمعية سكانية، للصحفيين أن السلطات كانت بطيئة في رد فعلها وأن سيارة الإسعاف الأولى وصلت إلى المكان بعد ساعة من البلاغ.

وقال كبير المسؤولين المنتخبين في الولاية، شيفراج سينغ تشوهان، إن غطاء البئر انهار على ما يبدو لأنه لم يستطع تحمل وزن الحشد الكبير. وأمر بإجراء تحقيق.

وقال إلياراجا تي، وهو مسؤول إداري بالمنطقة: "انتشلنا حتى الآن 35 جثة وعملية الإنقاذ مستمرة".

وحسب "سكاي نيوز" انضم أفراد من الجيش إلى العملية وذكرت صحيفة (تايمز أوف إنديا) أن أعمال الإنقاذ تم التعجيل بها بعد أن أظهرت كاميرات تحت الماء جثثا تطفو في مياه البئر الموحلة.

The slab of #Indore's #BeleshwarMahadevJhulelal Temple plunged into the 40-foot-deep stepwell during #RamNavami celebration. Victims were seen hanging from the concrete & iron mesh to save themselves. The death toll in the incident crossed 35. Watch #madhyapradesh #indoretemple pic.twitter.com/RaTGQmjFT8