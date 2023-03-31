6 أشياء لا تتناولها في رمضان لأنها تسرق الماء من الجسم وتسبب العطش الشديد

دائما ما حذر خبراء الصحة والتغذية من 6 مشروبات ومأكولات وعادات تعدّ من أكثر المسببات للشعور بالعطش في نهار رمضان والمسؤولة عن سرقة الماء من الجسم، حتى أن بعضهم أطلق عليها "لصوص الماء"، لأنها تمتص الماء والسوائل من الجسم، وقد يلجأ البعض لشرب المزيد من المياه أثناء السحور، ولكن دون فائدة اذا ترافقت مع واحد من "لصوص الماء".

وفيما يلي أهم المأكولات والمشروبات والعادات الخاطئة التي تسبب لك الشعور بـ العطش في رمضان، وهي كالتالي:

المأكولات التي تحتوي على التوابل والبهارات.

المشروبات التي تحتوي على كافيين، وصودا.

المأكولات التي بها نسبة عالية من السكريات.

التعرض المستمر إلى الشمس، يما يجعل الجسم جافا ويفقد الماء والسوائل عن طريق إفراز العرق.

تناول المخللات والأسماك واللحوم المجففة و المملحة.

المشروبات الغازية حيث تحتوي على مادة الكربون الذي يسبب انتفاخ البطن والشعور بالامتلاء ويمنع الجسم من استخدام السوائل، وبالتالي فمن الضروري تجنب المشروبات الغازية أثناء تناول وجبة الإفطار.

وتالياً بعض الطرق لتتغلب على لصوص الماء في رمضان، وهي:

تناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، ولكن لا تتناول الماء على دفعة واحدة وتناول الماء بين وجبات الطعام.

البعد عن تناول المخللات والأسماك المملحة مثل الرنجة والفسيخ.

تجنب الأطباق الحارة فهي تزيد من الإحساس بالعطش.

شرب العصائر الطازجة المعدة في المنزل بدلاً عن العصائر المحلاة، فإضافة السكر للعصائر يزيد من شعورك بالعطش.

تناول الخضروات ، والفواكه الطازجة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية.

تجنب التعرض المستمر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

الاستحمام بماء بارد في نهار رمضان يقيك من الشعور بالعطش.