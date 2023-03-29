5 نصائح.. لتجنب عسر الهضم في رمضان

يعاني البعض مشكلة عسر الهضم على مدار السنة، سواء بسبب مشكلات في المعدة أو نتيجة عادات غذائية غير سليمة، وتتفاقم هذه المشكلة وتصبح أكثر شيوعاً خلال شهر رمضان المبارك، بسبب الإكثار من الأطباق خلال وجبة الإفطار، وتناول كميات كبيرة من الطعام، وغيرها من العادات الخاطئة.

وأكد الاستشاري في الجهاز الهضمي في المستشفى السعودي الألماني، الدكتور نجيب موسى زيدان، على أهمية تجنب مجموعة من العادات الغذائية التي تسبب عسر الهضم خلال الصيام.

وتالياً يقدم الدكتور نجيب خمسة إرشادات مهمة يمكن من خلال تطبيقها والالتزام بها تجنب مشكلة عسر الهضم خلال الشهر الفضيل.



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